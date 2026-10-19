i Josefina Freimuth und Gunnar Freimuth bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms 'Poldi'. APA-Images / Action Press / Christopher Adolph Mit nur 34 Jahren Schlaganfall nach Marathon – Netflix-Star im Spital Gunnar Freimuth erlitt mit nur 34 Jahren einen Schlaganfall. Erschreckend: Der Reality-Star war wenige Tage zuvor noch einen Marathon gelaufen. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 19:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Gunnar Freimuth (34)! Der Deutsche wurde durch die Netflix-Kuppelshow "Love Is Blind: Germany" bekannt, bei der er seine heutige Ehefrau Josy kennenlernte. Jetzt macht der Reality-Star eine schwere gesundheitliche Krise öffentlich.

In einer Fragerunde auf Instagram erzählt Freimuth, dass er einen Schlaganfall erlitten hat. Nur sechs Tage zuvor war er noch einen Marathon gelaufen. Dass ausgerechnet ihm so etwas passieren könnte, hatte der sportliche 34-Jährige offenbar nicht erwartet.

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Plötzlich konnte er nicht mehr richtig sprechen

Die ersten Warnzeichen bemerkte Freimuth zu Hause. Plötzlich wurde ihm derart schwindelig, dass er sich für eine halbe Stunde auf den Küchenboden legen musste.

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Als es ihm wieder besser ging, setzte er sich an seinen Computer. Doch beim Tippen fiel ihm auf, dass seine rechte Hand nicht mehr richtig gehorchte.

Wenig später kam ein weiteres alarmierendes Symptom hinzu: Während eines Telefonats mit einer Freundin bemerkte er, dass er Schwierigkeiten beim Sprechen hatte.

Trotzdem suchte er nicht sofort medizinische Hilfe.

"Ich hätte direkt den Notruf wählen müssen"

Insgesamt dauerte es rund viereinhalb Stunden, bis Freimuth schließlich in der Notaufnahme eintraf.

Wie er auf Instagram berichtet, aß er zunächst noch in Ruhe, packte seine Sachen und bestellte sich anschließend ein Taxi. Heute weiß er, wie gefährlich dieses Zögern war.

"Ich hätte direkt den Notruf wählen müssen. Ich hatte einfach Glück, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist", erklärt der 34-Jährige.

Sieben Tage verbrachte er auf einer Spezialstation für Schlaganfallpatienten. Dort wurde ihm erst richtig bewusst, wie ernst die Situation gewesen war.

Ärzte rätseln über Ursache

Was den Schlaganfall ausgelöst hat, ist nach Freimuths Angaben bislang nicht geklärt. Einen Zusammenhang mit seinem Marathon hält er selbst für unwahrscheinlich, da der Lauf bereits sechs Tage zurücklag.

Künftig muss er nach eigenen Angaben täglich blutverdünnende Medikamente einnehmen. Außerdem arbeitet er noch daran, die Feinmotorik seiner rechten Hand und seine Aussprache zu verbessern.

Grundsätzlich gehe es ihm aber inzwischen deutlich besser. Auch Sport soll ihm weiterhin erlaubt sein.

Ehefrau kämpft mit den Tränen

Besonders schwer waren die vergangenen Tage auch für seine Ehefrau Josefina "Josy" Freimuth.

In einer emotionalen Instagram-Story berichtet sie, wie sehr sie sich danach sehnt, ihren Mann endlich wieder zu Hause zu haben.

Schon beim Gedanken daran, dass Gunnar das Krankenhaus verlassen könnte, kommen ihr die Tränen.

Ob der 34-Jährige noch am Montag entlassen werden kann, war zunächst unklar.

Für seine Follower hat Freimuth nach der Erfahrung eine wichtige Botschaft: Wer ähnliche Symptome bemerkt, sollte sofort medizinische Hilfe holen und nicht abwarten.