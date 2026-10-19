i Anna-Carina Woitschack ist wieder verliebt, ihr Neuer überraschte sie bei ihrem Konzert in Dessau. Reuters; Instagram/anna.carina.woitschack Noch nicht geschieden Geheimnis gelüftet! DAS ist der Neue von Anna-Carina Er überraschte Anna-Carina Woitschack mit roten Rosen und einem Kuss. Jetzt ist offenbar klar, wer das Herz der Schlagersängerin erobert hat. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anna-Carina Woitschack (33) schwebt wieder auf Wolke sieben! Bei ihrem Jubiläumskonzert in Dessau sorgte die Sängerin am 10. Oktober für eine romantische Überraschung. Ein zunächst unbekannter Mann betrat mit einem riesigen Strauß roter Rosen die Bühne und küsste sie vor den Augen ihrer Fans.

Die Botschaft war eindeutig: Die Ex-Frau von Stefan Mross (50) ist wieder verliebt!

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Stefan Mross - die besten Bilder i ?

Doch wer ist der Mann, der die Schlagersängerin so glücklich macht? Darüber schwieg Woitschack bislang. Jetzt will die deutsche "Bild" seine Identität herausgefunden haben.

Ihr Neuer verkauft Fisch auf Jahrmärkten

Dem Bericht zufolge heißt ihr neuer Partner Manfred W., ist 30 Jahre alt und stammt aus Bramsche bei Osnabrück.

Anders als seine berühmte Freundin steht er nicht im Rampenlicht. Stattdessen arbeitet er als Schausteller und betreibt gemeinsam mit seiner Mutter einen mobilen Fischimbiss. Mit diesem ist die Familie auf Jahrmärkten und Volksfesten unterwegs.

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Und genau hier gibt es eine überraschende Gemeinsamkeit mit der Schlagersängerin.

Beide wuchsen zwischen Jahrmärkten auf

Denn auch Anna-Carina kennt das Leben auf Reisen seit ihrer Kindheit. Sie stammt aus einer Schaustellerfamilie, die seit Generationen mit einem Marionettentheater unterwegs ist.

Während andere Kinder einen festen Alltag hatten, gehörten wechselnde Städte, Volksfeste und das Leben unterwegs für die Sängerin ganz selbstverständlich dazu.

Ihr neuer Freund soll ebenfalls in einer Schaustellerfamilie aufgewachsen sein. Schon als Kind half er im Familienbetrieb mit. Während seiner Schulzeit besuchte er ein Internat.

Ob sich die beiden durch ihre gemeinsame Verbindung zur Schaustellerwelt kennengelernt haben, ist bislang nicht bekannt.

Sie wollte die Liebe geheim halten

Dabei hatte Woitschack erst vor wenigen Tagen erklärt, dass sie ihre neue Beziehung möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte.

Gegenüber der "Bild" bestätigte sie zwar ihr Liebesglück, betonte aber, dass ihr Partner kein Mensch des öffentlichen Lebens sei.

Ganz so neu dürfte die Beziehung übrigens nicht sein: Bereits am 18. September soll Manfred die Sängerin zu einer Veranstaltung in Berlin begleitet haben. Damals hielt er sich noch unauffällig im Hintergrund.

Bei ihrem Konzert in Dessau war es dann mit der Heimlichtuerei vorbei.

Scheidung von Stefan Mross läuft noch

Für Anna-Carina ist es ein neues Liebeskapitel nach mehreren Trennungen. Ihre Ehe mit Stefan Mross ging 2022 in die Brüche. Die beiden hatten sich 2020 live im Fernsehen das Jawort gegeben, sind aber offiziell noch nicht geschieden.