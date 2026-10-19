i Ralph Siegel lag im Koma. IMAGO/Sven Simon Große Sorge um ESC-Legende Wieder im Koma? Ralph Siegel liegt im Krankenhaus Erst im Sommer kämpfte sich Ralph Siegel nach einer schweren Lungenentzündung zurück ins Leben. Jetzt liegt der ESC-Komponist erneut im Krankenhaus. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Ralph Siegel (81)! Der legendäre Musikproduzent und Komponist muss erneut im Krankenhaus behandelt werden. Dabei hatte er sich erst vor wenigen Monaten nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung langsam zurück ins Leben gekämpft.

Am Montag sorgte zunächst eine Meldung der "Bunte" für Aufsehen. Demnach soll Siegel in der vergangenen Woche erneut im Koma gelegen sein. Auch die deutsche "Bild" griff die Nachricht auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch inzwischen gibt es eine wichtige Klarstellung.

Lag 18 Tage im Koma

Die neue Krankenhausmeldung kommt nur wenige Monate nach einer schweren gesundheitlichen Krise.

"Zeppelin"-Weltpremiere: Ralph Siegels großer Traum i ?

Im Juli musste Siegel wegen einer schweren Lungenentzündung in ein künstliches Koma versetzt werden. Insgesamt 18 Tage lang war der Musiker nicht ansprechbar. Erst Mitte Juli konnte die Behandlung beendet werden.

Später erzählte er von erschreckenden Erlebnissen während dieser Zeit. In seinen Erinnerungen habe er sich in bedrohlichen Situationen wiedergefunden, sei gefangen gehalten und sogar gefoltert worden.

Auch körperlich hinterließ der lange Krankenhausaufenthalt deutliche Spuren. Siegel musste nach seiner Entlassung wieder zu Kräften kommen und zeitweise das Gehen neu erlernen.

Plante sein Comeback

Dabei hatte der 81-Jährige längst wieder große Pläne geschmiedet.

Erst Anfang Oktober wurde bekannt, dass er mit der Band Dschinghis Khan einen neuen Anlauf beim Eurovision Song Contest wagen möchte. Ein bislang unveröffentlichtes Lied wurde für den deutschen Vorentscheid 2027 eingereicht.

Auch für den 22. Oktober hatte Siegel einen Auftritt geplant: Bei der Saisonpremiere seines Musicals "Zeppelin" im Festspielhaus Neuschwanstein wollte er persönlich dabei sein.

Ob dieser Termin angesichts des erneuten Krankenhausaufenthalts möglich sein wird, ist derzeit unklar.

Für seine Familie und die Fans bleibt vor allem die Hoffnung, dass sich der Gesundheitszustand des Komponisten wieder stabilisiert.