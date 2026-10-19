i Plötzlich in Dessous! Lena Mantler überrascht alle YouTube Damit rechnete keiner! Deutsche Influencerin plötzlich Victoria's-Secret-Model Internet-Star Lena Mantler überrascht mit einem Auftritt bei der Victoria's Secret Fashion Show. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Kinderzimmer vor die Kamera und jetzt auf einen der berühmtesten Laufstege der Welt! Influencerin Lena Mantler (24) sorgt bei der Victoria's Secret Fashion Show für eine Überraschung.

Die meisten kennen sie noch als eine Hälfte des berühmten Internet-Duos Lisa und Lena. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester wurde Lena Mantler durch Tanzvideos auf der Plattform Musical.ly, dem Vorgänger von TikTok, weltbekannt. Jetzt zeigt sich die Deutsche von einer ganz anderen Seite.

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Das war die "Victoria's Secret"-Show 2026 i ?

Bei der Victoria's Secret Fashion Show in Los Angeles stolzierte die 24-Jährige in Dessous über den Laufsteg. Damit ist sie die erste Deutsche seit Model Lorena Rae im Jahr 2018, die bei der berühmten Modenschau mitlaufen durfte.

Vom TikTok-Star zum Dessous-Model

Mantler präsentierte sich im sogenannten PINK-Segment der Show, das vor allem jüngeren Models eine Bühne bietet. Für viele Zuschauer dürfte ihr Auftritt eine Überraschung gewesen sein. Schließlich wurde die Blondine einst mit harmlosen Tanzvideos an der Seite ihrer Schwester berühmt.

Inzwischen hat sich Lena längst eine eigene Karriere aufgebaut. Sie arbeitet als Model, steht für internationale Marken vor der Kamera und ist auch in der Modewelt von New York unterwegs.

Neben den größten Models der Welt

Mit ihrem Auftritt reiht sich Mantler nun in eine Show voller internationaler Superstars ein. Auch Gigi und Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio und Candice Swanepoel liefen über den Laufsteg. Für musikalische Highlights sorgten unter anderem Tate McRae, Megan Thee Stallion und die Girlgroup Katseye.