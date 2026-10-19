i Mathea will Pop-Songs nachliefern. Jano Bruns Sie macht Ernst Mathea will wieder zurück: "Mehr Pop denn je" Nach ihrer neuen Single gibt Mathea bereits einen Vorgeschmack auf ihre musikalische Zukunft. Die Salzburgerin arbeitet an ihrem zweiten Album. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Mathea tut sich gerade einiges. Erst am 9. Oktober veröffentlichte die Salzburgerin ihre neue Single "Wenn für immer heute wär". Doch wer glaubt, dass sich die Sängerin danach eine Pause gönnt, liegt daneben. Hinter den Kulissen wird bereits fleißig an ihrem nächsten großen Kapitel gearbeitet.

Nach ihrem Debütalbum "M" aus dem Jahr 2020 soll endlich der zweite große Wurf folgen. Und dafür hat sich die Wahl-Berlinerin einiges vorgenommen.

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Mathea zeigt mit TEZENIS fast alles i ?

"Es wird mehr Pop denn je. Es ist DAS Pop-Album für mich", verriet Mathea bereits im Gespräch mit Ö3. Zwei Jahre lang habe sie ohne großen Druck an neuen Songs gearbeitet. Das Ergebnis soll organischer, freier und gleichzeitig unverkennbar Mathea klingen.

Neue Songs, neue Mathea?

Dass sich die Sängerin musikalisch ausprobiert, war bereits bei ihren jüngsten Veröffentlichungen zu hören. Mit "Boomboompow", "Pfeil und Bogen" und "Einfach Nichts" schlug sie zuletzt unterschiedliche Richtungen ein. Besonders bei Letzterem zeigte sie, dass sie nach Liebeskummer auch ordentlich austeilen kann.

Mit "Wenn für immer heute wär" folgte nun der nächste Song. Passend dazu war Mathea kürzlich bei Radio Rot Weiss Rot zu Gast. Im Gespräch mit Peter Schwaiger ging es nicht nur um die Single, sondern auch um ihre kommenden musikalischen Pläne. Konkrete neue Ankündigungen aus dem Interview sind bislang allerdings nicht gesichert.

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Bis das zweite Album tatsächlich erscheint, müssen sich die Fans noch gedulden. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bisher nicht.

Eines dürfte aber klar sein: Mathea will sich nicht auf ihrem Durchbruchshit "2x" ausruhen. Und wenn ihr neues Album tatsächlich noch poppiger wird als bisher, könnte es für ihre Fans ein ziemlich aufregendes nächstes Kapitel werden.