i Was wird im kommenden Jahr mit Ruffy passieren? IMAGO/Depositphotos Fans richtig sauer "Die Qualität sinkt" – Wut auf "One Piece"-Erfinder Oda Millionen Fans lieben "One Piece". Doch ausgerechnet in Japan wird der Ton gegenüber Schöpfer Eiichiro Oda immer rauer. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 1997 zeichnet Eiichiro Oda (51) die Abenteuer von Monkey D. Ruffy. Doch nach fast drei Jahrzehnten wächst bei einem Teil der japanischen Leserschaft die Unzufriedenheit. Vor allem der aktuelle Elbaf-Handlungsbogen steht in der Kritik.

Auslöser der jüngsten Debatte ist ein Beitrag auf X vom 13. Oktober. Darin wirft ein langjähriger Fan dem Manga-Zeichner vor, seine Geschichte zunehmend in die Länge zu ziehen. Der Beitrag verbreitete sich millionenfach und löste heftige Diskussionen aus.

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"Geh zurück an deinen Schreibtisch!"

Besonders stören den Verfasser die zahlreichen Rückblenden, ständigen Szenenwechsel und Veröffentlichungspausen. Immer wieder werde die Handlung ausgebremst, sobald es spannend werde.

Das sind die beliebtesten Mangas aller Zeiten i ?

Auch Ruffys Verwandlung in Gear 5 bekommt Kritik ab. Die übertriebenen Cartoon-Effekte würden seiner Meinung nach nicht mehr zur Atmosphäre der Serie passen.

Dann wird der Ton persönlich: Oda beschäftige sich angeblich zu sehr mit Prominenten und gesellschaftlichen Veranstaltungen, während die Qualität seines Mangas nachlasse. Belege dafür, dass sein Privatleben die Arbeit beeinträchtigt, liefert der Fan allerdings nicht.

Er fordert Oda auf, zu seinen Wurzeln zurückzukehren und sich wieder stärker auf seine Zeichnungen zu konzentrieren.

Nicht alle Fans stimmen zu

Unter dem Hashtag #尾田栄一郎を救いたい – übersetzt etwa "Ich will Eiichiro Oda retten" – betont der Verfasser gleichzeitig, wie sehr er den Zeichner für sein Lebenswerk bewundert.

In den sozialen Netzwerken findet er Zustimmung. Manche Leser kritisieren ebenfalls das Erzähltempo und die häufigen Pausen.

Andere verteidigen Oda entschieden. Schließlich habe er sein Leben über Jahrzehnte hinweg der Serie gewidmet. Auch ein erfolgreicher Manga-Zeichner habe das Recht auf Freizeit und Erholung.

Ob Oda auf die Kritik reagieren wird, ist offen. Die Debatte zeigt jedenfalls, wie unterschiedlich die Erwartungen an das große Finale von "One Piece" inzwischen sind.