i Dieter Bohlen und Florian Silbereisen beim "Schlagerbooom 2026". APA-Images / Action Press / Panama Pictures Kritik für Gesang "Playback vergessen" – Spott für Bohlen bei TV-Auftritt Normalerweise verteilt Dieter Bohlen bei "DSDS" knallharte Urteile. Doch diesmal musste der Poptitan selbst Kritik einstecken. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 18:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hatte Dieter Bohlen (72) wohl nicht gerechnet! Beim großen "Schlagerbooom" am Samstagabend in Dortmund feierte der Musikproduzent gemeinsam mit Florian Silbereisen (45) das zehnjährige Jubiläum der beliebten ARD-Show.

Für seinen Auftritt hatte sich Bohlen einen ganz besonderen Song ausgesucht: "Brother Louie". Der Modern-Talking-Hit feiert heuer seinen 40. Geburtstag.

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Die schlimmsten Sprüche von Dieter Bohlen i ?

Doch während die Stimmung in der ausverkauften Westfalenhalle ausgelassen war, zeigten sich einige Zuschauer vor den Fernsehgeräten wenig begeistert.

"Parodiert der Dieter sich jetzt selbst?"

Vor allem Bohlens Gesang sorgte in den sozialen Medien für Diskussionen. Manche Zuschauer empfanden seine Stimme als dünn und stellenweise schief. "Parodiert der Dieter sich jetzt selbst?", fragte ein Nutzer auf X.

Ein anderer konnte sich einen Seitenhieb ebenfalls nicht verkneifen: "Hat er das Playback vergessen?"

Auch der Vergleich mit Bohlens ehemaligem Modern-Talking-Partner Thomas Anders ließ nicht lange auf sich warten. Ein Zuschauer kritisierte die Tonqualität der Sendung und meinte, er würde den Hit lieber von Anders gesungen hören.

"Oh nein! Muss das sein, Dieter?", lautete ein weiterer Kommentar.

Plötzlich steht Silbereisen neben ihm

Bohlen selbst ließ sich die gute Laune jedenfalls nicht verderben. Nach seinem Auftritt plauderte er mit Florian Silbereisen über die Entstehung des Welthits.

Vor 40 Jahren habe er nach dem Erfolg von "Cheri, Cheri Lady" unter enormem Druck gestanden. Viele hätten damals geglaubt, seine Erfolgsserie sei bereits vorbei.

Doch dann folgte eine weitere Überraschung: Bohlen und Silbereisen griffen gemeinsam zum Mikrofon und sangen "Midnight Lady".

Ausgerechnet die beiden Männer, die in der Vergangenheit nicht immer gut aufeinander zu sprechen waren, standen plötzlich als Duett auf der Bühne.

Seitenhieb auf Thomas Anders

Auch Bohlens früherer Modern-Talking-Partner blieb nicht ganz verschont.

Bevor das ungewöhnliche Duo gemeinsam sang, scherzte Bohlen über seine bisherigen Erfahrungen mit musikalischen Duetten. Eine Anspielung, die sich durchaus auf Thomas Anders beziehen ließ.