i Michael Forest. IMAGO/Depositphotos Er wurde 97 Jahre alt Trauer um "Star Trek"-Star – Forest ist tot Michael Forest, der in der Kultserie "Raumschiff Enterprise" den griechischen Gott Apollo verkörperte, ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 20:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer bei den "Star Trek"-Fans! US-Schauspieler Michael Forest ist tot. Der Darsteller, der durch seinen Auftritt in der Originalserie "Raumschiff Enterprise" Kultstatus erlangte, starb am 14. Oktober im Alter von 97 Jahren.

Wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, verbrachte Forest seine letzten Jahre in einer Senioreneinrichtung in Sparks im US-Bundesstaat Nevada.

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Sein langjähriger Freund James A. Brown machte den Todesfall auf Facebook öffentlich. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Als Gott Apollo wurde er unsterblich

Besonders in Erinnerung bleibt Forest durch seinen Auftritt in der "Star Trek"-Folge "Der Tempel des Apoll" aus dem Jahr 1967.

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Darin verkörperte er den griechischen Gott Apollo, der auf einem fremden Planeten auf die Besatzung der Enterprise trifft. Obwohl Forest nur in einer einzigen Folge der Originalserie zu sehen war, wurde seine Darstellung bei den Fans zum Klassiker.

Seine Verbindung zum "Star Trek"-Universum hielt über Jahrzehnte. 2013 schlüpfte er für die Fanproduktion "Star Trek Continues" sogar noch einmal in seine berühmte Rolle.

Mehr als 200 Rollen in Hollywood

Forest blickte auf eine außergewöhnlich lange Karriere zurück. Bereits in den 1950er-Jahren begann er seine Arbeit vor der Kamera und spielte später in mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen mit.

Unter anderem war er in den Kultserien "The Twilight Zone", "Zorro", "Mission: Impossible" und "The Dick Van Dyke Show" zu sehen.

Auch auf der Kinoleinwand hinterließ er Spuren. So arbeitete er mehrfach mit Regisseur Roger Corman zusammen und übernahm im Jahr 2000 eine kleine Rolle als Pilot im Tom-Hanks-Film "Cast Away – Verschollen".

Daneben war Forest als Synchronsprecher tätig und lieh zahlreichen Figuren in Zeichentrickproduktionen, Videospielen und internationalen Filmen seine Stimme.

Freund nimmt emotional Abschied

Für James A. Brown war Forest weit mehr als nur ein bekannter Schauspieler.

In seinem Abschiedsbeitrag erinnerte er an die gemeinsame Freundschaft und erklärte, dass ihm angesichts des Verlusts zunächst die Worte fehlten.

Auch zahlreiche Fans würdigen den Verstorbenen in den sozialen Medien und erinnern sich an persönliche Begegnungen bei "Star Trek"-Veranstaltungen.

Privat war Forest mehr als fünf Jahrzehnte mit Schauspielerin Diana Hale verheiratet. Sie starb bereits 2022.