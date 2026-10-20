i Amira Aly Instagram / amiraaly "Schäme mich dafür nicht" "Bin raus!": Amira Aly will keinen Haushalt machen Amira Aly (34) spricht offen über ihren Alltag als Mutter und Unternehmerin. Dabei verrät sie, welche Aufgaben sie lieber anderen überlässt. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Kinder, ein drittes unterwegs und jede Menge berufliche Verpflichtungen: Bei Amira Aly ist immer etwas los. Die Moderatorin ist mittlerweile im neunten Monat schwanger und erwartet mit ihrem Partner Christian Düren (36) eine Tochter.

In ihrem Podcast "Amira + 1" spricht die 34-Jährige nun Klartext. Auf die Frage, wie sie all das bewältigt, antwortet sie überraschend ehrlich: "Ganz ehrlich: Beim Haushalt bin ich komplett raus."

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Haushalt überlässt sie anderen

Denn während Amira sich um ihre beiden Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher (48) und ihre beruflichen Projekte kümmert, übernimmt eine Haushaltshilfe einen Großteil der Hausarbeit.

"Sie kommt ein- bis zweimal die Woche und putzt, macht die Wäsche, bügelt, räumt alles ein", erklärt die Moderatorin. Für sie selbst bleiben damit nur alltägliche Aufgaben wie Kochen oder das Einräumen der Spülmaschine.

Dass sie sich Unterstützung holt, sieht Amira keineswegs als Problem. "Ich schäme mich dafür überhaupt nicht", stellt sie klar. Schließlich könne sie es sich leisten. "Wenn ich es mir erlauben kann, warum soll ich es nicht tun?"

Die gewonnene Zeit verbringt sie lieber mit ihren Kindern. Ihre Arbeit versucht sie so einzuteilen, dass sie erledigt ist, während ihre Söhne in der Schule sind. Danach stehen gemeinsame Aktivitäten, Kochen und die Abendroutine auf dem Programm.

Auch ein Au-pair hilft mit

Doch nicht nur im Haushalt bekommt Amira Unterstützung. Auch ein 22-jähriges Au-pair lebt bei der Familie und hilft bei der Kinderbetreuung. Allerdings vertraut die Moderatorin der jungen Frau noch nicht vollständig.

Zwar beschreibt sie das Au-pair als herzlich, lieb und bemüht, beim Verantwortungsbewusstsein sieht sie aber noch Nachholbedarf. Deshalb möchte sie ihr auch nicht die Betreuung ihres Babys überlassen.

Ein zusätzliches Kindermädchen ist nach der Geburt ihrer Tochter jedenfalls nicht geplant. Schließlich ist auch Partner Christian Düren an ihrer Seite. "Ich bin ja nicht alleinerziehend", betont Amira.