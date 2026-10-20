i Adam Wolke und Jens Knossalla. IMAGO/Future Image Plötzliche Todesnachricht Schwere Hirnblutung! Streamer SkylineTV ist tot Trauer in der deutschen Streaming-Szene: Adam Wolke, besser bekannt als SkylineTV, ist verstorben. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Streaming-Welt trauert um Adam Wolke. Der unter dem Namen "SkylineTV" bekannte Content Creator ist tot. Die traurige Nachricht wurde am Dienstag (20. Oktober) durch eine Mitteilung bekannt, die unter anderem von Streamer Jens "Knossi" Knossalla veröffentlicht wurde.

"In tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Adam leider verstorben ist", heißt es darin.

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Als Todesursache nennen die Verfasser eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas.

"Wir waren bis zuletzt an seiner Seite"

Besonders bewegend sind die Worte, mit denen sich Verena und Jens an die Community wenden.

"Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet", schreiben sie.

Die Trauer sei kaum in Worte zu fassen. "Wir sind zutiefst erschüttert und können noch immer kaum in Worte fassen, was passiert ist."

Gleichzeitig richten sie einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit. In dieser schweren Zeit solle die Privatsphäre seiner Familie, seiner Angehörigen und engsten Freunde respektiert werden.

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"Unsere Gedanken sind bei allen, die ihn geliebt haben", endet die Mitteilung.

Einer der Pioniere der deutschen Streaming-Szene

Adam Wolke gehörte zu den frühen Wegbereitern des sogenannten IRL-Streamings im deutschsprachigen Raum. Statt ausschließlich vor dem Computer zu sitzen, nahm er seine Zuschauer mit nach draußen.

Ob Reisen, spontane Begegnungen oder außergewöhnliche Erlebnisse: Bei SkylineTV wusste man oft nicht, was als Nächstes passieren würde. Genau diese Unberechenbarkeit machte seine Livestreams aus.

Über die Jahre war er auch immer wieder gemeinsam mit anderen bekannten Streamern unterwegs. Besonders mit Knossi verbanden ihn zahlreiche gemeinsame Projekte und Reisen.

Noch 2026 war Wolke unter anderem bei gemeinsamen Streaming-Touren nach Südafrika und Las Vegas dabei.