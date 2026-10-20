i Sylvie Meis zeigt ihren sexy Glamour-Look. Instagram Sylvie "oben ohne" Meis zieht im durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich Sylvie Meis zeigt sich auf Instagram erst ganz ohne Make-up und danach im Glmaour-Look. Vor allem ihr gewagtes Outfit zieht alle Blicke auf sich. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 22:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sylvie Meis ist für ihre sexy Looks bekannt. Perfektes Make-up, topgestylte Haare und gewagte Outfits gehören für die Moderatorin dazu.

Doch diesmal zeigt sich die Ex-Spielerfrau ungewohnt natürlich: In einem Instagram-Video steht sie zunächst ganz ohne Schminke und künstliche Wimpern vor der Kamera und präsentier sich dabei im Gesicht ganz ohne.

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Erst danach folgt im Reel der Glamour-Auftritt – und der hat es in sich. In einem schwarzen Netzkleid lässt sie tief blicken, darunter zeichnet sich ihr schwarzer Tanga ab.

"Irgendwie ist es dann doch eskaliert"

Der Kontrast zwischen Natur-Look und sexy Styling kommt bei ihren Fans bestens an. In den Kommentaren häufen sich Komplimente sowie Herz- und Feuer-Emojis.

Auch Meis selbst nimmt die Verwandlung mit Humor und schreibt zu ihrem Vorher-nachher-Clip: "Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Glamour … und irgendwie ist es dann doch eskaliert. Aber ich beschwere mich nicht."