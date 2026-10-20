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Sylvie Meis zeigt ihren sexy Glamour-Look.
Sylvie Meis zeigt ihren sexy Glamour-Look.
Instagram
Sylvie "oben ohne"

Meis zieht im durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich

Sylvie Meis zeigt sich auf Instagram erst ganz ohne Make-up und danach im Glmaour-Look. Vor allem ihr gewagtes Outfit zieht alle Blicke auf sich.
Von Heute Entertainment
20.10.2026, 22:28
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Sylvie Meis ist für ihre sexy Looks bekannt. Perfektes Make-up, topgestylte Haare und gewagte Outfits gehören für die Moderatorin dazu.

Doch diesmal zeigt sich die Ex-Spielerfrau ungewohnt natürlich: In einem Instagram-Video steht sie zunächst ganz ohne Schminke und künstliche Wimpern vor der Kamera und präsentier sich dabei im Gesicht ganz ohne.

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Sylvie Meis (48) schwingt sich wieder an die Stange

Erst danach folgt im Reel der Glamour-Auftritt – und der hat es in sich. In einem schwarzen Netzkleid lässt sie tief blicken, darunter zeichnet sich ihr schwarzer Tanga ab.

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"Irgendwie ist es dann doch eskaliert"

Der Kontrast zwischen Natur-Look und sexy Styling kommt bei ihren Fans bestens an. In den Kommentaren häufen sich Komplimente sowie Herz- und Feuer-Emojis.

Auch Meis selbst nimmt die Verwandlung mit Humor und schreibt zu ihrem Vorher-nachher-Clip: "Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Glamour … und irgendwie ist es dann doch eskaliert. Aber ich beschwere mich nicht."

red, 20.10.2026, 22:28
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