Meis zieht im durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich

Sylvie Meis ist für ihre sexy Looks bekannt. Perfektes Make-up, topgestylte Haare und gewagte Outfits gehören für die Moderatorin dazu.
Doch diesmal zeigt sich die Ex-Spielerfrau ungewohnt natürlich: In einem Instagram-Video steht sie zunächst ganz ohne Schminke und künstliche Wimpern vor der Kamera und präsentier sich dabei im Gesicht ganz ohne.
Erst danach folgt im Reel der Glamour-Auftritt – und der hat es in sich. In einem schwarzen Netzkleid lässt sie tief blicken, darunter zeichnet sich ihr schwarzer Tanga ab.
Der Kontrast zwischen Natur-Look und sexy Styling kommt bei ihren Fans bestens an. In den Kommentaren häufen sich Komplimente sowie Herz- und Feuer-Emojis.
Auch Meis selbst nimmt die Verwandlung mit Humor und schreibt zu ihrem Vorher-nachher-Clip: "Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Glamour … und irgendwie ist es dann doch eskaliert. Aber ich beschwere mich nicht."