i Gigi Birofio zeigt auf OnlyFans (noch nicht ganz) was er hat. IMAGO/Gartner; Instagram Birofio auf Erotik-Plattform Gigi startet OnlyFans und kassiert gleich heftige Summe Gigi Birofio wollte OnlyFans nur ausprobieren, doch schon nach zwei Tagen klingelte die Kasse gewaltig. Dabei zeigte er offenbar noch gar nicht viel. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 07:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Luigi "Gigi" Birofio wollte eigentlich nur ausprobieren, ob sich mit freizügigen Inhalten im Netz wirklich so viel Geld verdienen lässt.

Doch auf OnlyFans scheint der Realitystar direkt einen Volltreffer gelandet zu haben – und das, obwohl er sich bislang offenbar ziemlich zurückhält.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wenn du blechst, siehst du alles"

Der 27-Jährige eröffnete Anfang Oktober sein Profil auf der Erotikplattform, nachdem ihm gleich mehrere Manager und Berater von den lukrativen Möglichkeiten erzählt hatten.

"Lass mal gucken, was da so stimmt von den Summen", erklärte er gegenüber "RTL.de". Beim Gespräch am Rande von "Fame Fighting 4" verriet er dann laut "Promiflash", wie erfolgreich sein Testlauf war: "In zwei Tagen 10.000. Und nicht mal mit viel Zeigen". Was zahlende Fans auf seinem Account erwartet, bringt er selbst auf den Punkt: "Wenn du blechst, siehst du alles."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

In seiner Profilbeschreibung verspricht er zudem jetzt: "Ihr kennt mich aus dem TV... Nur noch nicht so.. +18! Hier entscheide nur ich, was ausgestrahlt wird..." Zehn Beiträge sind bereits online, die er auch geschickt anteasert.

BILDSTRECKE: Nacktfotos! Stars ziehen blank auf OnlyFans i ?

Ob er künftig noch freizügiger wird oder sogar pornografische Inhalte veröffentlicht, wie es auch viele anderen tun, bleibt offen. Vorerst sei es ihm nur darum gegangen, die Erfahrung zu sammeln und sich mal die Plattform anzusehen: "Nein, ich wollte nur mal diese Experience sammeln".