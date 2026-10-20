i Jens "Knossi" Knossalla und Adam Wolke bei den "9:16 AWARDS" im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. IMAGO/Gartner Rührende Geschichte Knossi trauert um besten Freund! Adam ist tot Der Tod von Streamer Adam Wolke erschüttert die deutsche Internet-Szene. Besonders schwer dürfte der Verlust für Twitch-Star Knossi sein. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 20:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die beiden verband über Jahre eine enge Freundschaft – noch vor wenigen Monaten reisten sie gemeinsam um die Welt.

Es ist eine Nachricht, die viele Fans kaum glauben können. Adam Wolke, besser bekannt als "SkylineTV", ist verstorben. Der deutsche Streamer erlitt laut einer von Knossi veröffentlichten Mitteilung eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas.

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"In tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Adam leider verstorben ist", heißt es in dem Statement, das mit "Verena & Jens" unterzeichnet ist.

Besonders für Jens "Knossi" Knossalla bedeutet der Tod einen schweren persönlichen Verlust. Denn Adam war für den selbst ernannten "König des Internets" weit mehr als nur ein Kollege.

"Best Friends Forever"

Wie eng die beiden miteinander verbunden waren, zeigte sich bereits im November 2023. Damals war Adam in Knossis Podcast "1 auf die Ohren" zu Gast.

Der Titel der Folge: "Im Streaming-Rucksack mit Adam Wolke (SkylineTV)".

Schon die offizielle Beschreibung machte deutlich, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Interview handelte. Die beiden bezeichneten sich darin als "Best Friends Forever".

Sie hätten gemeinsam Träume verwirklicht, große Produktionen auf die Beine gestellt und besonders emotionale Momente miteinander erlebt.

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Knossi und Adam verband dabei vor allem ihre Begeisterung für außergewöhnliche Livestreams. Während Knossi vor der Kamera für Unterhaltung sorgte, war Adam auch hinter den Kulissen ein wichtiger Mann.

Gemeinsam um die Welt

Adam Wolke gehörte zu den Pionieren des sogenannten IRL-Streamings. Bereits lange bevor es für Twitch-Stars selbstverständlich wurde, ihre Zuschauer auf Reisen mitzunehmen, experimentierte er mit mobilen Liveübertragungen.

Seine technische Erfahrung machte ihn auch für andere große Streamer zu einem gefragten Partner. Unter anderem arbeitete er an Produktionen für MontanaBlack, Trymacs und Knossi.

Doch mit Knossi stand er nicht nur hinter der Kamera, sondern erlebte selbst zahlreiche Abenteuer.

Noch 2026 waren die beiden gemeinsam unterwegs. Im Mai ging es für Knossis World Tour nach Südafrika, Ende Juni folgte eine gemeinsame Reise nach Las Vegas.

Auch bei früheren Touren war Adam regelmäßig dabei. Aus Kollegen waren längst enge Wegbegleiter geworden.

"Wir waren bis zuletzt an seiner Seite"

Umso trauriger sind die Worte, mit denen Knossi und Verena nun Abschied nehmen.

"Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet", heißt es in der veröffentlichten Mitteilung.

Die beiden zeigen sich zutiefst erschüttert. Gleichzeitig bitten sie darum, die Privatsphäre der Familie und der engsten Freunde zu respektieren.

Für Knossi endet damit nicht nur eine jahrelange Zusammenarbeit, sondern auch eine Freundschaft, die vor und hinter der Kamera gewachsen war.