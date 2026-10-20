i Zarbex kann seine Tränen nicht zurückhalten. Twitch, Imago Images "Wollten nichts verraten" Niemand wusste etwas – Das waren Adams letzte Stunden Der Tod von Streamer SkylineTV erschüttert die Internet-Szene. Nun verrät Twitch-Star Zarbex unter Tränen, was im Hintergrund passiert ist. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die deutsche Streaming-Szene trauert um Adam Wolke, besser bekannt als SkylineTV. Der 36-Jährige ist infolge einer schweren Hirnblutung durch ein geplatztes Hirnaneurysma verstorben.

Nachdem Knossi die traurige Nachricht öffentlich gemacht hatte, meldete sich auch Streamer Zarbex mit einem emotionalen Video zu Wort.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dabei spricht er nicht nur über seine Trauer, sondern gibt auch Einblicke in die vergangenen Tage und Wochen.

"Ich weiß nicht, wohin mit den Gefühlen"

"Ich weiß nicht, wo ich mit den Gefühlen hin soll", beginnt Zarbex sichtlich mitgenommen.

Er erinnert daran, wie viel die beiden gemeinsam erlebt haben. "Wir kennen ihn alle durch die Touren. Wir haben viel mit ihm gemeinsam gemacht. Wir waren viel mit ihm unterwegs."

Auch eine besondere Erinnerung teilt er mit seinen Zuschauern: "Ich habe Schradin auf der Tour kennengelernt mit ihm zusammen." Der letzte gemeinsame Livestream fand laut Zarbex im Europa-Park statt.

Was damals niemand ahnte: Es sollte ihr letzter gemeinsamer Auftritt werden.

"Wir haben unser Bestes getan"

Besonders bewegend wird es, als Zarbex darüber spricht, wie die vergangenen Wochen für Adams engstes Umfeld verlaufen sind.

"Es kam sehr, sehr plötzlich. Keiner von uns war darauf vorbereitet", erzählt er.

Offenbar hatten einige seiner Wegbegleiter den kritischen Zustand des Streamers bereits vor der öffentlichen Bekanntgabe seines Todes mitbekommen.

"Wir haben diesen ganzen Prozess in der letzten Zeit mitbegleitet", sagt Zarbex.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Gleichzeitig hätten sie versucht, die Situation zunächst privat zu halten.

"Wir haben unser Bestes getan, dass nichts irgendwie an die Öffentlichkeit kommt. Dass die Dinge in Ruhe geregelt werden können."

Für die Zuschauer war davon zunächst wenig zu bemerken. Denn die Streamer versuchten, trotz der belastenden Situation ihren Alltag fortzusetzen.

"Wir haben versucht weiterzumachen, irgendwie Fröhlichkeit nach außen zu tragen", erklärt Zarbex.

"Er hat es leider nicht geschafft"

Am Ende seines emotionalen Statements spricht Zarbex schließlich jene Worte aus, die zeigen, wie sehr seine Freunde offenbar bis zuletzt gehofft hatten: "Er hat es leider nicht geschafft."