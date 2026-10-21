i Zarbex weint um Adam. Twitch, Imago Images Keine Anzeichen "Es geht so schnell" – Zarbex weint um toten Streamer Der plötzliche Tod von SkylineTV Adam Wolke erschüttert die deutsche Streaming-Szene. Nun meldet sich auch Twitch-Star Zarbex zu Wort. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nachricht vom Tod von Adam Wolke (†36), besser bekannt als SkylineTV, hat am Dienstag die deutsche Streaming-Szene erschüttert. Der beliebte Content Creator starb infolge einer schweren Hirnblutung, die durch ein geplatztes Hirnaneurysma ausgelöst wurde.

Nachdem Jens "Knossi" Knossalla die traurige Nachricht öffentlich gemacht hatte, meldete sich nun auch Streamer Zarbex zu Wort.

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Und dem sonst so unterhaltsamen Twitch-Star fällt es sichtlich schwer, seine Gefühle in Worte zu fassen.

"Schätzt euer Leben"

Mit Tränen in den Augen wendet sich Zarbex an seine Community. Statt seiner üblichen Unterhaltung gibt es diesmal ernste Worte.

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"Schätzt euer Leben", beginnt er seinen emotionalen Appell. Besonders die Plötzlichkeit des Todes scheint den Streamer zu beschäftigen.

"Es geht so schnell, ohne Anzeichen, ohne irgendwas. Ihr kippt um und dann ist es vorbei", sagt Zarbex sichtlich mitgenommen.

Dann fügt er hinzu: "Das ist schon wirklich sehr, sehr hart. Da kann man nichts dagegen machen." Worte, die zeigen, wie sehr ihn die Nachricht beschäftigt.

Streaming-Szene trauert um Adam

SkylineTV galt als einer der Pioniere des sogenannten IRL-Streamings. Schon lange bevor Livestreams von Reisen und außergewöhnlichen Abenteuern zum Alltag auf Twitch gehörten, nahm Adam seine Zuschauer mit in die verschiedensten Städte und Länder.

Auch hinter den Kulissen war er eine wichtige Figur. Er arbeitete unter anderem mit Knossi, MontanaBlack und Trymacs zusammen und war an zahlreichen großen Streaming-Produktionen beteiligt.

Besonders eng war seine Verbindung zu Knossi, mit dem er noch 2026 gemeinsam auf Reisen ging.

In der Todesmitteilung, die Knossi gemeinsam mit Verena Ullrich veröffentlichte, heißt es: "Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet."

"Das ist wirklich sehr, sehr hart"

Zarbex' Reaktion macht deutlich, dass die Nachricht auch andere bekannte Gesichter der Streaming-Szene tief trifft.

Sein Appell an die Zuschauer ist dabei ebenso einfach wie eindringlich: Das eigene Leben und die gemeinsame Zeit mit anderen Menschen nicht als selbstverständlich betrachten.

Denn wie schnell sich alles verändern kann, zeigt für ihn der plötzliche Tod von Adam Wolke.