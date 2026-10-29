i Die Kardashians tun es mal wieder... Instagram Kims Schwestern dabei Heiße Weihnachten! Kardashians in sexy Unterwäsche Die Kardashians läuten Weihnachten auf ihre ganz eigene Art ein: In heißen Dessous posieren die fünf Schwestern für Kims neue "SKIMS"-Kampagne. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten kann kommen – zumindest bei den Kardashians! Kylie (29), Kendall (30), Kourtney (47) und Khloe (42) heizen mit einer gemeinsamen Kampagne für die neue Weihnachtskollektion von Kims Marke "SKIMS" ordentlich ein.

Obwohl das Fest noch knapp zwei Monate entfernt ist, präsentieren sich die fünf Schwestern bereits in festlichen Dessous und setzen ihre Kurven gekonnt in Szene. Die Reality-Stars beweisen damit, dass sie auch nach Jahren im Rampenlicht als Team funktionieren.

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Kim und ihre Schwestern

Für den wohl kuriosesten Schnappschuss sorgt Kim: Die Unternehmerin posiert in verführerischer Unterwäsche direkt neben dem Weihnachtsmann.

Während sie selbst mit ernster Miene in die Kamera schaut, scheint Santa seinen Blick kaum ernst halten zu können – ein breites Grinsen inklusive.

Auch Kylie, Kendall, Kourtney und Khloe sind bei der freizügigen Weihnachtsaktion mit von der Partie. Bei dieser Bescherung dürfte selbst dem Weihnachtsmann warm werden!