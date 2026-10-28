i Heiße Halloween-Fee! Erkennst du diesen Promi? Instagram Erkennst du dieses Model? Pink und sexy! Wer steckt hinter diesem Feen-Look? Mit diesem Halloween-Look zieht sie garantiert alle Blicke auf sich! Ein bekanntes Promi-Gesicht verwandelt sich in eine sexy Fee. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 18:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween steht vor der Tür und die Promis werfen sich bereits in ihre ausgefallensten Kostüme. Während die einen auf gruselige Verkleidungen setzen, darf es bei anderen ruhig etwas freizügiger sein.

Dieses OnlyFans-Model hat sich für die diesjährige Halloween-Saison jedenfalls besonders herausgeputzt.

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Am vergangenen Wochenende ließ sie es im "DAER Nightclub und Dayclub" in Florida ordentlich krachen. Für die Party schlüpfte sie in einen knallpinken Zweiteiler, bestehend aus einem knappen Top und einem Minirock. Passende Armstulpen und eine kleine Handtasche rundeten ihren sexy Feen-Look ab.

"Halloween? Eher OnlyFans Event"

Mit ihrem Outfit setzte die zweifache Mama ihre Figur gekonnt in Szene. Besonders ihr Dekolleté, das nach einer Brustvergrößerung noch üppiger ausfällt, wurde zum Hingucker. Doch wer steckt eigentlich hinter der pinken Verkleidung? Es ist niemand Geringeres als Laura Müller (26), die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (54)!

Auf Social Media teilte die Influencerin Eindrücke ihres Halloween-Auftritts und sorgte damit für zahlreiche Reaktionen.

Fans diskutieren über ihren Look

Während Laura ihren sexy Auftritt sichtlich genoss, waren sich ihre Follower über das Kostüm nicht ganz einig. "Halloween? Eher OnlyFans Event", scherzte ein Nutzer. Ein anderer fragte: "Wo ist das jetzt Halloween?"

Auch ihre Oberweite wurde in den Kommentaren zum Gesprächsthema. Doch nicht alle wollten bei der Kritik mitmachen. Eine Nutzerin nahm Laura in Schutz und konterte: "Warum scrollt man nicht weiter, wenn es einem nicht gefällt."