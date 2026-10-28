i Dieses Bild löste in Bill Kaulitz Erinnerungen aus. APA-Images / Action Press / THÜRINGEN PRESS Pikante Geschichte "Auf dem Klo!" – Bill Kaulitz packt über Bushido aus Damit hat wohl niemand gerechnet! Bill Kaulitz (37) spricht plötzlich über eine angebliche intime Begegnung mit Bushido (48). Von Heute Entertainment 28.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Geschichten verschwinden einfach nicht. Schon gar nicht, wenn Bill Kaulitz etwas damit zu tun hat. Der Tokio-Hotel-Sänger hat jetzt einen uralten Spruch von Bushido ausgegraben – und daraus eine ziemlich schlüpfrige Anekdote gemacht.

In der neuesten Folge des Podcasts "Zugabe im Tokio Hotel" blättern die vier Bandmitglieder gemeinsam durch eine alte Ausgabe des Magazins "Bravo Stars".

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Bill Kaulitz schmust am Christopher Street Day i ?

Dabei entdecken sie ein Foto von Schlagzeuger Gustav Schäfer mit Bushido. Das Bild entstand damals beim Musikpreis "Comet". In der Bildunterschrift wird gefragt, ob es zwischen den Musikern gemeinsame Songs gibt.

Eine harmlose Frage, sollte man meinen. Doch Bill hat plötzlich eine ganz andere Geschichte parat.

"Ein kleines Feature auf dem Klo"

Während sein Zwillingsbruder Tom erklärt, dass es nie eine musikalische Zusammenarbeit gegeben habe, fällt ihm Bill ins Wort.

"Doch, ich und Bushido. Ich hab da ein kleines Feature auf dem Klo gemacht", scherzt der Sänger.

Anschließend wird es noch deutlicher. Bushido habe damals Oralverkehr gewollt, behauptet Bill augenzwinkernd. Diesen Wunsch habe er ihm "natürlich gern" erfüllt.

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Eine ziemlich wilde Aussage – die allerdings ausdrücklich als Scherz zu verstehen ist.

Denn Bill spielt damit auf einen alten Spruch des Rappers an, der vor rund zwei Jahrzehnten für Aufsehen sorgte.

Bushidos schlüpfriger Wunsch

In den 2000er-Jahren gehörten Tokio Hotel zu den größten Teenie-Stars Deutschlands. Gleichzeitig machte Bushido mit provokanten Aussagen über die Band Schlagzeilen.

In Interviews äußerte der Rapper damals mehrfach einen ziemlich eindeutigen Wunsch in Bezug auf Bill Kaulitz.

So erklärte er einst, dass er sich gerne von dem Sänger oral befriedigen lassen würde. Eine Aussage, die offenbar selbst nach all den Jahren niemand bei Tokio Hotel vergessen hat.

Als Bill seine Bandkollegen im Podcast fragt, ob sie sich noch daran erinnern können, wissen alle sofort, wovon er spricht.

Auch Anna-Maria bekommt ihr Fett weg

Doch Bill wäre nicht Bill, wenn er den Scherz nicht noch ein bisschen weiter treiben würde.

Er behauptet nämlich auch, Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi habe während der angeblichen Begegnung mit den Kindern oben gewartet. Spätestens da muss Tom einschreiten.

Schließlich waren Bushido und Anna-Maria zum Zeitpunkt der ursprünglichen Aussagen noch gar kein Paar.

Die absurde Geschichte ist also keine Enthüllung über das Privatleben des Rappers, sondern eine Retourkutsche für dessen damalige Provokationen.

Alte Sticheleien, neuer Humor

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Kaulitz-Brüder über Bushido und seine Familie sprechen.

Bereits vor Kurzem hatten sich Bill und Tom in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" über einen öffentlich ausgetragenen Streit zwischen dem Rapper, seiner Ehefrau und Unternehmer Jochen Schweizer lustig gemacht.

Nun steht Bushido erneut im Mittelpunkt eines Kaulitz-Witzes.

Ob der Rapper über Bills kleine Toiletten-Geschichte lachen kann, ist bislang nicht bekannt.