Bill Kaulitz spielt mit – jetzt wird's richtig blutig!

Normalerweise sorgt Bill Kaulitz (37) mit Tokio Hotel für kreischende Fans. Jetzt könnte allerdings aus einem ganz anderen Grund geschrien werden! Der Sänger wagt sich mit dem Horrorfilm "Brute 1986" auf die große Leinwand. Am 26. November 2026 soll der blutige Streifen in die Kinos kommen.
Die Geschichte führt zurück ins Jahr 1986: Die Glam-Metal-Band "Leather Kobra" will in einer verlassenen Westernstadt ihr neues Musikvideo drehen. Coole Outfits, wilde Frisuren und jede Menge Rock'n'Roll – eigentlich die perfekte Kulisse.
Doch die Musiker haben die Rechnung ohne die grausame Birdy-Familie gemacht. Die hat nämlich ganz andere Pläne mit ihren ungebetenen Gästen.
Plötzlich fliegen keine Gitarren mehr durch die Luft, sondern Macheten und Kettensägen! Die brutale Killer-Sippe macht Jagd auf Bandmitglieder und Groupies. Aus dem geplanten Videodreh wird ein blutiger Kampf ums Überleben.
Mit seiner Mischung aus 80er-Jahre-Glamour, durchgeknallten Killern und jeder Menge Blut verspricht "Brute 1986" ein Horror-Spektakel der besonders wilden Sorte zu werden.
Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben und wird von Busch Media verliehen.
Ob Bill Kaulitz auch als Horror-Star für Begeisterung sorgt? Ab 26. November können sich Kinofans selbst davon überzeugen.