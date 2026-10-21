i Jason Statham schlüpft wieder in die Rolle des Action-Charakters Adam Clay. REUTERS/Maja Smiejkowska Action-Kracher im Kino Jason Statham ist zurück – jetzt wird abgerechnet! Jason Statham lässt wieder die Fäuste fliegen! In "The Beekeeper 2" sorgt der Action-Star ab Jänner 2027 für ein explosives Kino-Spektakel. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Jason Statham (59) zuschlägt, bleibt garantiert kein Stein auf dem anderen! Nach dem weltweiten Erfolg von "The Beekeeper" schlüpft der Action-Star erneut in die Rolle des unerbittlichen Rächers Adam Clay. Und eines ist sicher: Auch diesmal dürften seine Gegner ordentlich ins Schwitzen kommen.

Am 14. Jänner 2027 startet "The Beekeeper 2" in den österreichischen Kinos. Ein erster Trailer macht bereits Lust auf jede Menge Adrenalin, spektakuläre Kämpfe und explosive Action.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hollywood-Stars mischen wieder mit

Statham bekommt dabei prominente Unterstützung. Oscar-Preisträger Jeremy Irons kehrt als Wallace Westwyld zurück, Emmy Raver-Lampman ist erneut als FBI-Agentin Verona Parker zu sehen. Auch Bobby Naderi und Jemma Redgrave sind wieder mit von der Partie.

Für frischen Wind sorgen gleich mehrere Neuzugänge: "Guardians of the Galaxy"-Star Pom Klementieff, Schauspielerin Yara Shahidi und Wrestling-Hüne Adam Copeland verstärken den Cast.

Hier fliegen wieder die Fäuste

Auf dem Regiestuhl nimmt diesmal Timo Tjahjanto Platz, der für kompromisslose Action bekannt ist. Beste Voraussetzungen also für ein Wiedersehen mit ordentlich Wumms!

Ob wilde Verfolgungsjagden, knallharte Prügeleien oder spektakuläre Explosionen – Fans dürfen sich auf ein Action-Spektakel im typischen Statham-Stil freuen.

Am 14. Jänner 2027 heißt es dann im Kino wieder: Vorsicht, dieser Imker hat einen verdammt harten Schlag!