i Kunst wird hier für alle zugänglich gemacht – auch ohne dickes Geldbörserl. IG: kunstsupermarktoesterreich Geheimtipp für Kunstfans Kunst ab 69 Euro! Wiens versteckte Schnäppchen-Höhle Kunst statt Möbelhaus-Massenware! Im Wiener Kunstsupermarkt warten über 6.000 Werke auf Schnäppchenjäger – schon ab 69 Euro. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kunst muss nicht teuer sein! Wer seine Wohnzimmerwand verschönern möchte, kann derzeit auf der Wiener Mariahilfer Straße auf Schnäppchenjagd gehen. Im Kunstsupermarkt warten mehr als 6.000 Werke von über 90 Künstlern auf neue Besitzer. Die meisten Bilder kosten zwischen 69 und 359 Euro.

Und das Konzept kommt an: Rund 50.000 Originalwerke wurden seit dem Start bereits verkauft. Ganz ohne öffentliche Förderungen!

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Hier darf Kunst auch zum Sofa passen

Versteckt in einem Innenhof auf Höhe der Zieglergasse, hinter einem Nagelstudio und einem Escape Room, wartet ein Paradies für Kunstfans. Bilder hängen dicht an dicht, in Kisten darf nach Herzenslust gestöbert werden.

Anders als in so mancher noblen Galerie muss hier niemand mit Fachwissen glänzen. Gefällt ein Bild, darf es mit nach Hause. Selbst die Frage, ob das Kunstwerk farblich zum Sofa passt, ist ausdrücklich erlaubt.

"Kunst macht glücklich!", lautet das Motto von Betreiber Peter Doujak, der das Konzept 2007 nach Wien brachte. Sein Ziel: Kunst für alle zugänglich machen – auch ohne dickes Geldbörserl.

Vom Schnäppchen zum begehrten Künstler

Im Sortiment findet sich alles, was das Kunstherz begehrt: von bunten Tierbildern über abstrakte Malerei bis zu ausgefallenen Porträts. Angeboten werden ausschließlich Originalwerke und andere Arbeiten echter Kunstschaffender statt anonymer Massenware.

Dass im Kunstsupermarkt auch Talente entdeckt werden, zeigt Street-Art-Künstler Golif. Er startete hier seine Karriere und ist mittlerweile mit seinen markanten Figuren im Wiener Stadtbild vertreten.

Doch nicht jeder darf seine Bilder einfach ins Regal stellen. Rund 200 Bewerbungen erhält Doujak jährlich, nur etwa vier Kunstschaffende werden aufgenommen. Die Hälfte des Verkaufspreises geht ungefähr an die Künstler selbst.

Galerien rümpften anfangs die Nase

Als der Kunstsupermarkt vor rund zwei Jahrzehnten eröffnete, war die Begeisterung in der Wiener Galerienszene überschaubar. Mittlerweile hat sich das ungewöhnliche Geschäft aber längst etabliert.

Statt exklusiver Vernissagen gibt es hier fixe Preise, eine riesige Auswahl und Kunst zum Mitnehmen. Und wer weiß: Vielleicht hängt das nächste große Talent schon bald über dem eigenen Sofa.

Wer selbst auf Kunst-Schnäppchenjagd gehen möchte, hat noch Zeit: Der Kunstsupermarkt auf der Mariahilfer Straße läuft in dieser Saison bis Mitte März.