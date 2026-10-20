i Nicholas Ofczarek bei der Weltpremiere der Amazon Prime Serie " Drunter und Drüber - Chaos auf dem Friedhof " in der Urania Wien 2025. APA-Images / Starpix Schauspieler macht Mut Nicholas Ofczarek: "Ich habe Multiple Sklerose" Der beliebte Schauspielstar spricht erstmals offen über seine Erkrankung. Die Diagnose erhielt der 55-Jährige bereits mit 27 Jahren. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 16:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Schauspielstar Nicholas Ofczarek macht nun eine persönliche Erkrankung öffentlich. Der Burgtheater-Star lebt seit Jahrzehnten mit Multipler Sklerose (MS). In einem Interview mit dem Magazin "Fleisch" spricht er nun erstmals offen über seine Diagnose und darüber, wie die Krankheit sein Leben und seine Karriere verändert hat.

Die Diagnose erhielt Oder 55-Jährige bereits im Alter von 27 Jahren. Lange hielt er seine Erkrankung aus der Öffentlichkeit heraus. Nun schildert er, wie sehr ihn die Krankheit auch bei seiner Arbeit auf der Bühne fordert.

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Stiegen sind schon "manchmal ein Problem"

"Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen", erzählt der Schauspieler. Auch seine Art zu spielen habe sich durch die Erkrankung verändert. Früher sei er ein "körperbetonter Schauspieler" gewesen. Heute sei das anders: "Die Umstände haben mich zu einem sprachbetonteren Schauspieler gemacht."

Dass Ofczarek jetzt über seine Multiple Sklerose spricht, hat einen besonderen Grund. Er möchte vor allem jungen Menschen helfen, die selbst mit dieser Diagnose konfrontiert werden. "Ich hoffe, dass das für einige junge Menschen, die die Diagnose MS erhalten, eine Perspektive eröffnet. Dass man nämlich trotz und mit dieser Erkrankung seine Ziele verfolgen und erreichen kann", erklärt er.

Trotz Erkrankung große Karriere

Für den Schauspieler steht fest: Die Diagnose "bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung". Ofczarek zählt zu den bekanntesten Schauspielern Österreichs. Auf der Bühne begeisterte er unter anderem am Wiener Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen. Auch im Fernsehen feierte er große Erfolge, etwa mit "Braunschlag", "Der Pass" und "Die Ibiza-Affäre".

Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie kann unter anderem Bewegungsstörungen, Muskelschwäche und starke Erschöpfung verursachen. Wie stark Betroffene eingeschränkt sind, ist individuell sehr unterschiedlich.