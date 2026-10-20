i Alexnder Duda wird als Herr Achtziger in Pension geschickt. ORF/ZDF/Bojan Ritan Das Aus nach 20 Jahren Nächster Abschied! Dieser Star verlässt Kult-Krimiserie Schock für "Rosenheim-Cops"-Fans! Nach Frau Stockl muss auch Alexander Duda gehen – unfreiwillig und unter Tränen. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den "Rosenheim-Cops" nimmt die Abschiedswelle kein Ende! Nach Marisa Burger, die als Frau Stockl die Herzen der Fans eroberte, muss nun auch Alexander Duda (71) seinen Hut nehmen. Seit rund 20 Jahren spielt er Polizeichef Gert Achtziger – doch nach der aktuellen 26. Staffel ist Schluss.

"Hätte gerne weitergemacht"

Freiwillig geht der Schauspieler allerdings nicht. "Ich finde es schade, dass das meine letzte Staffel wird", verrät Duda gegenüber der deutschen "Bild". Die Entscheidung hätten die Produktion und das ZDF getroffen. Er selbst hätte gerne noch einige Jahre weiterermittelt.

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Der Grund für das Serien-Aus: Seine Figur ist Staatsbeamter und muss altersbedingt in Pension gehen. Dudas Vorschlag, Achtziger als Pensionisten weiterhin auftreten zu lassen, wurde abgelehnt.

Bei letzter Klappe flossen fast die Tränen

Besonders emotional wurde es beim letzten Drehtag. "Meine Abschiedsklappe ist mir schwergefallen", gesteht der Schauspieler. Die Tränen habe er nur mit Mühe zurückhalten können.

Böse ist Duda den Verantwortlichen trotzdem nicht. Dass ältere Schauspieler aus beliebten Serien verschwinden, findet er allerdings schade.

Für die Fans heißt es nun gleich doppelt Abschied nehmen: Ende November verlässt auch Marisa Burger alias Frau Stockl die Kultserie. Damit verlieren die "Rosenheim-Cops" gleich zwei langjährige Publikumslieblinge.