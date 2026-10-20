i Nach unglaublichen 43 Jahren hat Starjournalistin Christiane Amanpour (68) ihren Abschied angekündigt. APA-Images / Eyevine / Elliott Franks Christiane Amanpour Nach 43 Jahren! CNN-Legende schmeißt plötzlich hin Nach 43 Jahren ist Schluss! CNN-Star Christiane Amanpour (68) hört auf. Hinter ihrem Abschied könnte ein Polit-Beben rund um Donald Trump stecken. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 11:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie berichtete aus Kriegsgebieten, stellte mächtigen Politikern unangenehme Fragen und wurde zur Legende des US-Nachrichtensenders CNN. Jetzt ist Schluss! Nach unglaublichen 43 Jahren hat Starjournalistin Christiane Amanpour (68) ihren Abschied angekündigt.

Die Entscheidung fiel ihr offenbar alles andere als leicht. Nach "einigen schlaflosen Nächten" habe sie beschlossen, CNN zu verlassen, erklärte die britisch-iranische Journalistin am Montag. Im Juni 2027 soll ihre letzte Sendung über die Bildschirme flimmern.

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Steckt Trump hinter dem TV-Beben?

Besonders brisant: Der Abschied kommt in einer politisch heiklen Phase. Nach der Übernahme der CNN-Mutter Warner Bros. durch Paramount Skydance wächst die Sorge um die journalistische Unabhängigkeit des Senders. Konzernchef David Ellison gilt als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump.

Ob die neuen Machtverhältnisse tatsächlich den Ausschlag für Amanpours Entscheidung gegeben haben, ist unklar. Ihre Abschiedsworte lassen jedenfalls aufhorchen: Sie wolle auch künftig "kompromisslos unabhängig" bleiben.

Gerade jetzt sei das besonders wichtig. Journalisten stünden zunehmend unter Druck – politisch, finanziell und durch die Gefahren bei Einsätzen in Krisengebieten.

Von der Berliner Mauer bis an die Kriegsfront

Amanpour gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des internationalen Nachrichtenjournalismus. Bereits 1989 berichtete sie über den Fall der Berliner Mauer, zwei Jahre später gelang ihr mit ihrer Berichterstattung über den Golfkrieg der internationale Durchbruch.

Ob Irak, Afghanistan, Somalia, Ruanda oder der Balkan: Die 68-Jährige war dort, wo Weltgeschichte geschrieben wurde – oft unter lebensgefährlichen Bedingungen. Für ihre Arbeit kassierte sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Emmys und einen britischen Verdienstorden.

Mit klarer Botschaft sagt sie Servus

Ganz verschwinden wird Amanpour vorerst nicht. Bis zu ihrem endgültigen Abschied im Juni 2027 soll ihre tägliche CNN-Sendung auf eine Ausgabe pro Woche reduziert werden. Danach will sich die Journalistin neuen Projekten widmen.

CNN-Chef Mark Thompson bedauert ihren Abgang. Er würdigte 43 außergewöhnliche Jahre voller journalistischer Leistungen, Loyalität und Freundschaft.

Amanpour selbst verabschiedet sich mit einer Botschaft, die ihren Kollegen wohl noch lange in Erinnerung bleiben dürfte: "Seien Sie immer wahrhaftig, nicht neutral."

Und trotz ihres Abschieds gibt es keine bösen Worte für ihren langjährigen Arbeitgeber. Sie werde CNN auch in Zukunft die Daumen drücken, versichert die TV-Legende.