i Am 15. November rocken Tokio Hotel die ausverkaufte Wiener Stadthalle. APA-Images / dpa / Friso Gentsch Neues Album Tokio Hotel: Liebesdrama, wilde Partys und jetzt Wien! Mit "Encore" liefern Tokio Hotel Herzschmerz und Kuschelrock. Bald schon rocken die Kaulitz-Zwillinge in Wien. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Tokio Hotel wird wieder ordentlich geschmachtet! Auf ihrem neuen Album "Encore" verarbeitet Frontmann Bill Kaulitz (37) sein turbulentes Liebesleben. Songs wie "Changes" und "Call Me By Your Name" liefern Herzschmerz mit Autotune, eingängigen Melodien und einer Extraportion Drama. Musikalisch trifft Bilderbuch auf Nickelback – Kuschelrock inklusive!

Champagner, Heidi und wilde Partys

Abseits der Bühne geht es bei den Kaulitz-Brüdern nicht weniger turbulent zu. Bill liebt Champagner, Luxus und wilde Partynächte. Gegen den Kater danach verkauft er mittlerweile sogar eigene Pillen. Schwägerin Heidi Klum (53), Ehefrau von Tom, mischt im schillernden Familienkosmos kräftig mit.

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Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plaudern die Zwillinge regelmäßig über ihr Luxusleben, Liebesabenteuer und Partyeskapaden.

Wien-Konzert bereits ausverkauft

Am 15. November rocken Tokio Hotel die ausverkaufte Wiener Stadthalle. Im August 2027 stehen sie außerdem als Headliner beim FM4 Frequency Festival auf der Bühne.

Auch im TV wartet ein Mega-Auftritt: Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom die Moderation von "Wetten, dass..?". Eines ist sicher: Bei diesen beiden wird es garantiert nicht langweilig!