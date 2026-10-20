i Der legendäre Supermarkt-Verkäufer Apu Nahasapeemapetilon aus der Kultserie "Die Simpsons" meldet sich mit neuer Stimme zurück. © APA-Images / mptv / MPTV.net/APA-Images/mptv/MPTV.net Über zehn Jahre sprachlos Nach Funkstille: Dieser "Simpsons"-Star spricht wieder! Nach einer Rassismus-Debatte verstummte "Simpsons"-Liebling Apu fast zehn Jahre. Nun darf der Supermarkt-Verkäufer wieder sprechen – mit neuer Stimme. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 15:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast zehn Jahre lang herrschte bei Apu Nahasapeemapetilon Funkstille! Jetzt meldet sich der legendäre Supermarkt-Verkäufer aus der Kultserie "Die Simpsons" zurück – und hat dabei eine völlig neue Stimme im Gepäck.

Wie mehrere US-Medien berichten, übernimmt Schauspieler und Synchronsprecher Sunil Malhotra künftig die Rolle im englischen Original. Seinen ersten Auftritt hatte er bereits am Sonntag in einer neuen Folge auf dem US-Sender Fox.

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Rassismus-Debatte brachte Apu zum Schweigen

Jahrzehntelang gehörte Apu mit seinem Supermarkt "Kwik-E-Mart" zum fixen Inventar von Springfield. Gesprochen wurde die Figur ursprünglich von Hank Azaria, der selbst keine indischen Wurzeln hat und Apu mit einem auffälligen indischen Akzent seine Stimme lieh.

Doch genau das sorgte für Wirbel. Kritiker warfen den Machern vor, mit Apu rassistische Klischees zu bedienen. Eine Dokumentation über die Darstellung der Figur heizte die Debatte zusätzlich an.

Azaria zog schließlich die Konsequenzen und gab die Rolle ab. Während er weiterhin zahlreiche andere "Simpsons"-Figuren spricht, blieb Apu stumm.

Jetzt ist die lange Sprachpause vorbei. Mit Malhotra bekommt der Kult-Verkäufer eine neue Stimme – und Springfield einen seiner bekanntesten Bewohner endlich wieder zu hören.