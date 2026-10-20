i ATV/Joyn Auf der Suche nach Liebe "Bauer sucht Frau": Heiße Flirts und bitterere Körbe! Bei "Bauer sucht Frau" wird nicht nur der Backofen heiß! Während Emilia einen Hofherren nach Hause schickt, knistert es bei Kevin und Max gewaltig. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Bauer sucht Frau" geht es am Mittwoch (20.15 Uhr, ATV und JOYN) wieder ordentlich zur Sache! Im oberösterreichischen Hausruckviertel lässt Jungbäuerin Emilia (21) ihre drei Hofherren ordentlich schwitzen – und das nicht nur vor dem heißen Backofen. In Kärnten startet unterdessen ein neuer Bauer ins Liebesabenteuer, während in Tirol schon die ersten Schmetterlinge im Bauch flattern.

Herz-Brot soll Emilia verzaubern

Mehl, Teig und jede Menge Flirt-Potenzial! Bei der lebensfrohen Emilia aus dem Bezirk Wels-Land steht nach dem Hoffest gemeinsames Brotbacken auf dem Programm. Dass es dabei nicht ganz gesittet zugehen wird, ahnt die 21-Jährige bereits: "So wie ich uns kenn‘, wird das sicher wieder eine richtige Gaudi, wir sind teilweise so ein Sauhaufen."

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Vor allem Alex will bei der hübschen Bäuerin Eindruck schinden und gibt mit seinem selbst gebackenen "Herz-Brot" alles. Auch gefühlsmäßig sieht er sich auf einem guten Weg: "Ich merk‘ schon, dass die Emilia und ich einen coolen Vibe haben."

Doch die Konkurrenz schläft nicht! Auch Lukas kämpft um Emilias Aufmerksamkeit. Manuel geht sogar aufs Ganze und bittet die 21-Jährige zum Einzelgespräch. Ob er damit ihr Herz erobern kann?

Fest steht: Für einen der drei Männer ist nach der Back-Gaudi Schluss! Emilia muss eine Entscheidung treffen und einen ihrer Hofherren nach Hause schicken.

Liebes-Alarm! Bauer schmückt sogar den Mulli

Auch in Kärnten wird es spannend! Naturbursche Thomas (26) aus dem Bezirk Völkermarkt startet in seine Hofwoche und will bei seinen drei Damen natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Gemeinsam mit Schwester Anja bringt er seinen Hof auf Vordermann. Selbst der Mulli bekommt eine romantische Dekoration verpasst! "Die Deko beim Mulli ist schon ein bissl wild, aber lass mas einmal gelten", scherzt der Bauer.

Während seine Nervosität immer größer wird, stehen die drei Hofdamen bereits in den Startlöchern: Selina (24), Ilayda (21) und Chrissi (24) wollen herausfinden, ob Thomas ihr Traumbauer ist. Ob bei einer der drei Damen gleich die Funken sprühen?

Kuss-Alarm in Tirol! Kevin und Max kommen sich näher

Im Tiroler Außerfern liegt unterdessen Liebe in der Luft! Der fesche Wahl-Tiroler Kevin (34) aus dem Bezirk Reutte darf sich auf ein romantisches Einzel-Date mit Burgenländer Max freuen.

Für Kevin ist das eine ganz besondere Situation: "Ich war seit fast zwei Jahren nicht so auf einem Date, ich freu‘ mich auf jeden Fall."

Auch Max kann seine Aufregung kaum verstecken: "Ich bin supernervös und voller Vorfreude und kann es gar nicht erwarten."

Beim gemeinsamen Abendessen wird es schließlich richtig romantisch. Zwischen den beiden knistert es gewaltig! Doch kommt es auch zum ersten Kuss?

Am nächsten Morgen wollen die anderen Hofherren Kevin und Mathias natürlich jedes Detail wissen. Ob das Liebes-Date schon für Herzklopfen der besonderen Art gesorgt hat?

Zu sehen gibt es die neuen Liebesabenteuer bei "Bauer sucht Frau" am Mittwoch, 21. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.