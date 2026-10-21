i Elyas M’Barek ganz entspannt in Wien. Andreas Tischler / Vienna Press Star-Aufgebot für Fortsetzung Elyas M’Barek eskaliert jetzt im Urlaub völlig Die Erfolgskomödie "Das perfekte Geheimnis" geht ab 22. Oktober mit "Der perfekte Urlaub" im Kino weiter. "Heute" verlost 10x2 Tickets. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

2019 sorgte die Komödie "Das perfekte Geheimnis" für volle Kinosäle und beste Unterhaltung. Jetzt wird die Geschichte rund um die Freundesgruppe, deren Geheimnisse bei einem gemeinsamen Abend ans Licht kamen, fortgesetzt. Bei "Der perfekte Urlaub" (ab 22. Oktober im Kino) bringt Regisseur Bora Dagtekin die Stars des ersten Films erneut zusammen.

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit zahlreichen Publikumslieblingen freuen. Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz kehren für die Fortsetzung zurück.

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Frederick Lauf, Elyas M’Barek, Florian David Fitz und Wotan Wilke Möhring (v.l.) zeigen in "Der perfekte Urlaub" ganz viel Haut. 2025 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich

Ferien enden im Chaos

Nach dem legendären Abend, an dem die Freunde ihre intimsten Geheimnisse preisgeben mussten, wartet nun das nächste Chaos. Die Gruppe reist gemeinsam auf einen Kurztrip in den Süden. Doch statt Sonne, Entspannung und Urlaubsfreuden stehen erneut ihre Beziehungen auf dem Prüfstand.

Die große Frage: Gibt es nach all den Enthüllungen überhaupt noch eine Zukunft für ihre Freundschaft? Oder hat die Wahrheit endgültig alles zerstört?

"Im Urlaub mit Freunden passiert es immer, dass sich Sachen anders rausstellen, als man dachte", weiß Elyas m’Barek aus eigener Erfahrung. "Man sollte aber jedem die Chance lassen, der zu sein, der er wirklich ist", findet er. Im Wien-Urlaub zeigte er sich von seiner entspannten Seite. "Es war as Schönste, das alle wieder zusammen Zeit verbracht haben", fanden alle.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 28.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.