Oscar-Star landet Netflix-Deal für neue Serie

Netflix hat sich die neue A24-Serie "The Apology" gesichert und bestellt sie direkt für zwei Staffeln. Die Hauptrolle übernimmt Hollywood-Star Gwyneth Paltrow.
Für die 53-Jährige ist es eine echte Premiere: Obwohl sie bereits in Ryan Murphys Netflix-Serie "The Politician" mitspielte, hatte sie noch nie eine Serie als Hauptdarstellerin angeführt. Der Streaming-Riese zeigt sich damit gewohnt zuversichtlich – bereits bei "House of Cards" orderte der Streaming-Dienst zwei Staffeln auf einen Schlag.
Hinter der Kamera steht ein weiteres Hollywood-Schwergewicht: Thomas Vinterberg, der 2021 den Oscar für seinen Film "Der Rausch" gewann. Der dänische Regisseur arbeitet damit erst zum zweiten Mal für das US-Fernsehen.
Für Netflix inszeniert Vinterberg derzeit auch die erste und letzte Folge der kommenden Serie "Kennedy" über die amerikanische Politikerdynastie.
Als Autor und Showrunner fungiert der britische Drehbuchautor Joe Murtagh, der 2023 die gefeierte Serie "The Woman in the Wall" schuf. Gemeinsam mit Vinterberg und Paltrow zeichnet er auch als ausführender Produzent mitverantwortlich.