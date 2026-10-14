i Die Nacht der Filmmusik – Klassik Radio Live in Concert 2026 KRLC Die Nacht der Filmmusik Die Stadthalle wird zum Kino für die Ohren Am 11. Dezember spielt in Wien ein ganzes Orchester die größten Filmmelodien aller Zeiten und du kannst live dabei sein. Von Advertorial Heute 14.10.2026, 11:30 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Nacht der Filmmusik – Klassik Radio Live in Concert 2026

Stell dir vor, die Musik übernimmt die Hauptrolle. Bei „Die Nacht der Filmmusik – Klassik Radio Live in Concert 2026" erklingen am 11. Dezember in der Wiener Stadthalle jene Melodien, bei denen sofort die Bilder im Kopf laufen. Harry Potter, Star Trek, Fluch der Karibik, Stranger Things, Romeo & Julia, E.T. oder Wicked: Was wären diese Filme ohne ihre Musik?

Die Kompositionen stammen von Weltstars wie Hans Zimmer, John Williams, Debbie Wiseman und Nino Rota. Gespielt werden sie von einem Orchester mit rund 80 Musikerinnen und Musikern, am Pult steht Stardirigent Pete Harrison. Er leitet das Pops Orchester, das für Filmmusik mit Gänsehautgarantie bekannt ist. Durch den Abend führt Schauspieler und Starmoderator Thomas Ohrner.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Am Pult steht Dirigent Peter Harrison. Er studierte am Royal College of Music in London, danach begann seine Laufbahn im Londoner West End mit „Crazy For You" im Prince Edward Theatre und Disneys „Beauty & the Beast" im Dominion Theatre. Heute ist er als Gastdirigent und Moderator bei vielen Orchestern gefragt, unter anderem beim Royal Philharmonic Orchestra. Zu seinen bisherigen Konzerten zählen „Spectacular Classics", „The Best of Bond", „Zimmer vs. Williams", „Star Wars and Beyond", „Abba Classics" und „Superheroes at the Symphony". Außerdem arbeitet er als Musikdirektor und erarbeitet mit Jugendorchestern ganz besondere Interpretationen.

Das Klassik Radio Pops Orchestra wurde 2006 von Klassik Radio gegründet. Das Orchester stammt aus Prag und ist für seine Leidenschaft für Filmmusik bekannt. Es trat bereits bei Konzerten und Open Air Festivals in Chile, Brasilien, China und im Libanon auf. Für die Filmmusik Tourneen durch Deutschland und Österreich holte Klassik Radio die Musikerinnen und Musiker an Bord, und Wien ist eine der 16 Stationen.

Die Wiener Stadthalle bietet dafür das festliche Ambiente und die Akustik, die diese Musik braucht.

Klassik Radio und "Heute" verlosen Premium Tickets im Wert von je 139 Euro.

Bitte anmelden! Nur registrierte "Heute" -User können an diesem Gewinnspiel teilnehmen – melde dich jetzt an oder erstelle gratis einen Account! Zur Anmeldung

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 28.10.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.