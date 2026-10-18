i Vanille, Karamell und Zimt: Der neue Body & Hair Splash von Betty Barclay verwöhnt Haut und Haar mit einem süßen Duft. Betty Barclay Neue Gourmand-Kreation Vanille trifft Karamell: Betty Barclay Splash gewinnen! Betty Barclay erweitert die Duftlinie um eine Kreation für die Wintersaison: Wir verlosen 3x Betty Barclay Caramelised Vanilla Body & Hair Splash. Von Johanna Gmainer 18.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Vanille trifft auf Karamell und sorgt für süße Wohlfühlmomente! Mit dem neuen Caramelised Vanilla Body & Hair Splash bringt Betty Barclay einen Duft auf den Markt, der perfekt zur kalten Jahreszeit passt. "Heute" verlost drei Stück des neuen Duftes!

Ein Hauch von süßer Verführung

Der neue Duft vereint cremige Vanille mit geschmolzenem Karamell und warmen Gebäcknoten. Den Auftakt bilden Macadamiamilch, weiße Schokolade und frisch gebackene Zimtschnecken. In der Herznote treffen gesalzener Karamell-Fudge, Kokosnuss und Frangipani aufeinander, während Vanille, Tonka und Praline für einen sinnlichen Abschluss sorgen.

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Das Besondere: Der Body & Hair Splash kann sowohl auf der Haut als auch im Haar angewendet werden und eignet sich ideal für eine schnelle Duftauffrischung zwischendurch.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Ob für unterwegs oder als süßer Begleiter im Alltag – Caramelised Vanilla sorgt für einen Hauch von Wärme und Geborgenheit. "Heute" verlost 3 x Betty Barclay Caramelised Vanilla Body & Hair Splash. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 27.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.