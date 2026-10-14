i DEATH Experience 30 yrs special DEATH Experience Tickets gewinnen 30 Jahre Death Experience und du feierst mit Am 25. Oktober feiert Death Experience sein 30 Jahre Jubiläum und du kannst live dabei sein. Von Advertorial Heute 14.10.2026, 10:10 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Rohe Energie, kompromisslose Härte und Nächte, die man nie vergisst. Seit 30 Jahren steht Death Experience für Harder Styles Kultur auf den Dancefloors Europas. Am 25. Oktober 2026 wird dieses Kapitel Musikgeschichte gefeiert,und zwar so, wie es sich für eine Legende gehört.

Erwartet wird eine Produktion der Extraklasse mit monumentalen Licht und Showeffekten und einer Nacht voller Adrenalin und brachialer Beats. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Szene treffen aufeinander, und genau daraus entsteht etwas Einzigartiges. Wer die vergangenen Jahre erlebt hat, weiß, was ihn erwartet. Wer noch nie dabei war, hat jetzt die Chance, Teil einer Legende zu werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für Death Experience.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück gehst du mit deiner Begleitung am 25. Oktober zur Jubiläumsnacht.

Ein Tipp für alle, die sich ihren Platz sichern wollen: Mit dem Code HEUTE10 gibt es beim Ticketkauf einen Vorteil.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 19.10.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.