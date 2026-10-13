i Rapid siegt beim LASK RAPID Bundesliga-Gewinnspiel Gewinne 5x2 Tickets für Rapid gegen Hartberg! Tabellenführer Rapid empfängt Hartberg und du kannst live dabei sein: Wir verlosen 5x2 Tickets. Von Advertorial Heute 13.10.2026, 15:59 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

In Hütteldorf herrscht Aufbruchstimmung. Nach acht Runden thront der SK Rapid mit 21 Punkten an der Spitze der ADMIRAL Bundesliga. Sieben Siege aus acht Spielen und 23 erzielte Treffer: Kein Team der Liga trifft öfter als die Grün-Weißen.

Am Sonntag setzte Rapid dann ein echtes Ausrufezeichen. Beim LASK, wo die Hütteldorfer zuvor zehn Ligaspiele in Folge nicht gewinnen konnten, gab es einen 2:0-Auswärtssieg. Der Vorsprung auf Verfolger Salzburg beträgt damit drei Punkte, der LASK liegt bereits fünf Zähler zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Besonders vor eigenem Publikum ist Rapid in dieser Saison eine Macht: Alle vier Heimspiele wurden gewonnen, bei einem Torverhältnis von 15:1. Genau diese Serie soll gegen Hartberg am Freitag, 16.10 um 19:30 Uhr im Allianz Stadion weitergehen.

Unterschätzen sollte man die Oststeirer aber keinesfalls. Hartberg hält mit elf Punkten Anschluss an die obere Tabellenhälfte und hat in Hütteldorf zuletzt gute Erinnerungen gesammelt: Erst im April entführte der TSV mit einem 2:0 alle drei Punkte aus dem Allianz Stadion. Für Rapid also die Gelegenheit, eine Rechnung zu begleichen und die Tabellenführung weiter auszubauen.

Und du kannst live dabei sein! "Heute" verlost 5x2 Tickets für das Duell.

So kannst du gewinnen:

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du auf Heute.at eingeloggt sein. Noch kein Konto? Dann registriere dich einfach kostenlos und mach anschließend mit. Mit etwas Glück sitzt du schon bald mit deiner Begleitung im Allianz Stadion.

Bitte anmelden! Nur registrierte "Heute" -User können an diesem Gewinnspiel teilnehmen – melde dich jetzt an oder erstelle gratis einen Account! Zur Anmeldung

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 15. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.