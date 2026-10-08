i Die neuen RAUSCH Vital Kapseln mit Schweizer Kräutern vereinen wertvolle Vitamine und Mineralstoffe für schöne Haut, Haare und Nägel. Rausch, KI-Hintergrund Beauty Gewinnspiel Schöne Haut, starke Haare: Gewinne Rausch Vital Kapseln Schöne Haare, gesunde Haut und starke Nägel beginnen von innen! Wir verlosen 3x die neuen RAUSCH Vital Kapseln mit Schweizer Kräutern. Von Johanna Gmainer 08.10.2026, 09:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Stress, Schlafmangel oder eine unausgewogene Ernährung können sich auf unser Wohlbefinden auswirken und sich auch an Haut, Haaren und Nägeln bemerkbar machen. Mit den neuen Vital Kapseln setzt RAUSCH auf eine Kombination aus wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen und Schweizer Kräutern, die den Körper von innen unterstützen soll.

Schweizer Kräuter treffen auf wertvolle Vitamine

Die RAUSCH Vital Kapseln enthalten einen ausgewogenen Vitamin-B-Komplex sowie Vitamin C und E, Zink, Selen und Resveratrol. Die enthaltenen Nährstoffe unterstützen unter anderem den normalen Energiestoffwechsel und tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

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Das Herzstück der Rezeptur bildet eine spezielle Mischung aus Schweizer Kräutern, ergänzt durch Grüntee, Traube und Hirse. Die veganen Kapseln werden vollständig in der Schweiz hergestellt und sind frei von Gluten und Laktose.

Mitmachen und gewinnen!

"Heute" verlost 3x RAUSCH Vital Kapseln mit Schweizer Kräutern. Eine Packung enthält 60 Kapseln und reicht bei der Einnahme von zwei Kapseln täglich für 30 Tage.

Mitmachen lohnt sich, mit etwas Glück sicherst du dir deine tägliche Portion Wohlbefinden!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 20.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.