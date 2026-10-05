i Red Bull BassLine Red Bull GmbH Jetzt 2x2 Tickets gewinnen! Sei bei Red Bulls spektakulären Tie-Break-Turnier! Am 23. Oktober verwandelt sich die Wiener Stadthalle in eine Tennis-Partyzone und „Heute" verlost Tickets dafür. Von Advertorial Heute 05.10.2026, 13:53 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Tennis auf Weltklasse-Niveau, dazu Musik, die man bis auf die Tribüne spürt. Am Freitag, 23. Oktober 2026, wird die Wiener Stadthalle wieder zur Bühne für Red Bull BassLine. Los geht es um 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18:00 Uhr. Das Event ist der Auftakt zu den Erste Bank Open, die einen Tag später starten, und hat mit einem klassischen Turnier wenig zu tun.

Turntables meet Tennis!

Tennis im Schnelldurchlauf Sechs Spieler treten zunächst in zwei Dreiergruppen gegeneinander an. Gespielt wird im Tie-Break-Format, und zwar nur bis fünf statt bis sieben Punkte. Da kann ein einziger Ballwechsel alles drehen. Linienrichter gibt es nicht, das übernimmt elektronisches Line Calling. Die beiden Gruppensieger spielen anschließend im Finale um den Titel.

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Diese Stars sind schon fix Zwei Namen stehen bereits fest: French-Open-Halbfinalist Jakub Menšík und der spanische Youngster Daniel Mérida feiern beide ihre BassLine-Premiere. Wer die übrigen vier Plätze bekommt, wird noch verraten.

Alexander Zverev begeisterte bereits 2024 bei Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle. Red Bull GmbH

Das steckt hinter „Domi's Double" Die große Neuerung kommt von US-Open-Sieger Dominic Thiem. Mit „Domi's Double" kann jeder Spieler einmal pro Match per Handzeichen an Thiem den nächsten Ballwechsel aufwerten, dann geht es plötzlich um zwei statt um einen Punkt. Der Haken: Die beiden Punkte bekommt, wer den Ballwechsel gewinnt, ganz egal, wer die Regel gezogen hat. Wer zu früh oder falsch pokert, schenkt dem Gegner also gleich doppelt.

„Durch die neue Regel-Adaption wird es noch einmal spannender, weil ein Match auch aus einer eigentlich fast aussichtslosen Situation noch kippen kann. Selbst wenn du weit hinten bist, hast du immer noch die Chance, zurückzukommen und das Match zu drehen", erklärt Thiem. „Das macht Red Bull BassLine noch unberechenbarer, und genau das finde ich richtig cool."

Dominic Thiem beim Red Bull Bassline in der Stadthalle 2025. Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Beats auf dem Court Für den Sound sorgt ein DJ, der live auflegt, während auf dem Platz gespielt wird. Die Stimmung ist näher an einem Konzert als an einem Tennismatch. Im Vorjahr haben mehr als 5.000 Fans dafür gesorgt, dass die Stadthalle gebebt hat.

Du willst Tennis einmal völlig anders erleben? „Heute" verlost 2x2 Tickets für Red Bull BassLine am 23. Oktober in der Wiener Stadthalle. Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück bist du live dabei, wenn Tennis auf Turntables trifft.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 16.10.2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.