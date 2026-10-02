Ab ins Spa! Jetzt Bademantel & Kinotickets gewinnen!

Drei beste Freundinnen wollen bei einem gemeinsamen Wellness-Wochenende einfach einmal abschalten und den Alltag hinter sich lassen. Doch mit der erhofften Entspannung ist es schnell vorbei: Als ihre exzentrische Freundin plötzlich uneingeladen auftaucht, nimmt das Chaos seinen Lauf.
"Spa Weekend" stammt von den Machern von "Bad Moms" und "Hangover" und verspricht eine fröhlich-verrückte Auszeit mit reichlich Turbulenzen. Seit 24. September ist die Komödie im Kino zu sehen.
Passend zum Film verlost "Heute" ein gemütliches Kino-Paket: 1 Superwuschel-Bademantel von Möve sowie 1x2 Kinogutscheine. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 6.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.