i Statt Erholung wartet auf die Freundinnen in "Spa Weekend" jede Menge Chaos - seit 24.9. im Kino! © 2026 Black Bear/Vince Valitutti / Constantin Film Österreich Spa Weekend im Kino Ab ins Spa! Jetzt Bademantel & Kinotickets gewinnen! Wir verlosen passend zum Kinostart von "Spa Weekend" einen kuscheligen Superwuschel-Bademantel von Möve und 1x2 Kinogutscheine. Von Johanna Gmainer 02.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Drei beste Freundinnen wollen bei einem gemeinsamen Wellness-Wochenende einfach einmal abschalten und den Alltag hinter sich lassen. Doch mit der erhofften Entspannung ist es schnell vorbei: Als ihre exzentrische Freundin plötzlich uneingeladen auftaucht, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Wellness-Wochenende mit jeder Menge Chaos

"Spa Weekend" stammt von den Machern von "Bad Moms" und "Hangover" und verspricht eine fröhlich-verrückte Auszeit mit reichlich Turbulenzen. Seit 24. September ist die Komödie im Kino zu sehen.

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Jetzt Bademantel und Kinotickets gewinnen!

Mit diesem kuscheligen Superwuschel-Bademantel von Möve wird das Spa-Feeling perfekt. MÖVE

Passend zum Film verlost "Heute" ein gemütliches Kino-Paket: 1 Superwuschel-Bademantel von Möve sowie 1x2 Kinogutscheine. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 6.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.