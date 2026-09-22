i 4711 Original Intense interpretiert den legendären Duft-Klassiker neu - wir verlosen 3 Stück. 4711 Gewinnspiel Duft-Klassiker neu: 4711 Original Intense gewinnen 4711 präsentiert seinen legendären Duft in einer neuen, intensiveren Variante. "Heute" verlost 3x das neue Eau de Parfum Original Intense. Von Johanna Gmainer 22.09.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein echter Klassiker bekommt ein modernes Update: Mit 4711 Original Intense interpretiert die Traditionsmarke ihre bekannte Duftsignatur neu. Das Eau de Parfum setzt auf mehr Tiefe, Präsenz und Haltbarkeit, ohne dabei den typischen Charakter des Originals zu verlieren. Mit einer Parfümölkonzentration von 15 Prozent fällt der Duft deutlich intensiver aus.

Frisch, aromatisch und modern

In der Kopfnote treffen Bergamotte, Zitrone und Petitgrain aufeinander. Im Herzen sorgen unter anderem Lavendel, Jasmin und Neroli für eine aromatisch-elegante Note. Abgerundet wird der Unisex-Duft durch Zedernholz, Sandelholz und Moschus, die ihm Wärme und Tiefe verleihen.

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Auch optisch bleibt 4711 seinen Wurzeln treu: Der bekannte Flakon erhält für Original Intense einen dunkleren Farbton, der die höhere Duftintensität widerspiegeln soll.

4711 Original Intense ist ab Mitte Oktober 2026 exklusiv bei Müller sowie im 4711-Onlineshop erhältlich.

4711 Original Intense verbindet ikonische Frische mit moderner Tiefe. 4711

Jetzt mitmachen und Duft gewinnen

Du möchtest den neuen Duft selbst ausprobieren? Wir verlosen 3x 4711 Original Intense Eau de Parfum à 100 ml. Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück schon bald den Duft-Klassiker in seiner neuen, intensiveren Variante genießen.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 9.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.