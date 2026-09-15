i 4 Millionen User – das gehört gefeiert! Als Dankeschön warten zahlreiche tolle Preise auf unsere Leser. HEUTE-Collage, NÖVOG - Schwarz-König, NÖM, WESTFIELD, XXXLutz, Bialetti, NIVEA, Hansaplast, VIECC, Fischapark, Tichy Großes Gewinnspiel "Heute" schenkt dir Shopping-Gutscheine, Trips, Goodies "Heute" feiert, du kannst gewinnen: Als Danke für 4 Millionen Unique User verlosen wir ab sofort tolle Preise an unsere treuen Leser. Von Johanna Gmainer 15.09.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ob aktuelle News aus Österreich und der Welt, Sport, Stars oder Lifestyle: Mehr als 4 Millionen Unique User haben im August Heute.at genutzt, um sich zu informieren und zu unterhalten. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA 8/2026).

Für dieses Vertrauen möchten wir uns bei unseren Lesern bedanken. Passend zur 4-Millionen-Marke gibt es tolle Gewinne und jeden davon viermal!

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Mit diesen Preisen sagen wir Danke!

1 4 x NÖM PRO Packages Mit den NÖM PRO Packages seid ihr bestens für das nächste Training gerüstet. Jedes Paket enthält Trinkflasche, Sporttasche, Handtuch, Buff, Socken und einen Fußball – zusätzlich kann noch die eine oder andere Überraschung im Paket warten. Wir verlosen vier Packages. https://www.noem.at/

2 4 x 50-Euro-Gutscheine von Westfield Shopping City Süd

https://www.westfield.com/de/austria/scs Shopping-Fans aufgepasst: Wir verlosen vier Westfield-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. Die Westfield Shopping City Süd feiert außerdem ihr 50 Jähriges Jubliäum und lädt am 18. und 19. September zu den Westfield Days ein.

3 4 x Vienna Comic Con Tickets

https://viecc.com/ Für Comic-, Gaming- und Cosplay-Fans geht es zur Comic Con in Wien (21.-22.11.2026). Freut euch auf Entertainment, Stars und Fan-Momente.

4 4 x Schokoladefest Wien Tickets

https://marxhalle.at/events/schokolade-fest-2/ Naschkatzen kommen beim Schokoladefest voll auf ihre Kosten. Hier dreht sich alles um Schokolade, süße Köstlichkeiten und Genuss. Es findet von 30. bis 31.1.2027 in Wien statt.

5 4 x 100-Euro-Gutscheine von XXXLutz

https://www.xxxlutz.at/ Ob neue Deko, Möbel oder Wohnaccessoires: Vier Leserinnen oder Leser dürfen sich über einen XXXLutz-Gutschein im Wert von jeweils 100 Euro freuen.

6 4 x Bialetti Moka Induktion

https://www.bialetti.com/de_de/ Italienischer Kaffeegenuss: Die Bialetti Moka Induktion verbindet den klassischen Espressokocher mit moderner Technik und ist für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet. Der spezielle Zweischicht-Kessel aus Stahl und Aluminium sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Wir verlosen vier Bialetti Moka Induktion.

7 4 x Tagesurlaube in der Therme Wien

https://thermewien.at/ Einfach abschalten und entspannen: Vier Gewinner dürfen sich über Tageseintritte in die Therme Wien freuen.

8 4 x NIVEA Pflege-Sets Pflege für die ganze Familie: Von Klein bis Groß ist bei diesen NIVEA Sets für alle etwas dabei. Jedes der vier Pakete enthält einen Labello, NIVEA Baby Dusche & Bad sowie für die Männer NIVEA MEN Creme und den All-in Hydrator Men. So ist für Pflege von Kopf bis Fuß gesorgt.

9 4 x NIVEA Gesichtspflege-Produkte-Set

https://www.nivea.at/produkte/gesicht/gesichtspflege Pflege für jeden Tag: Mit den Gesichtspflege-Produkten von NIVEA bekommt die tägliche Beauty-Routine ein kleines Upgrade. Wir verlosen vier Pakete mit jeweils vier ausgewählten Produkten für die Gesichtspflege – für gepflegte Haut und eine Extraportion Wohlfühlmoment.

10 4 x Hansaplast-Set

https://www.hansaplast.at/ Für kleine Missgeschicke bestens gerüstet: Mit den Hansaplast Sets ist die passende Wundversorgung schnell zur Hand. Wir verlosen vier Pakete mit Wundspray und Wundsalbe, Sensitive Pflastern sowie Flüssigpflaster – praktisch für zu Hause und unterwegs.

11 4 x TICHY Wintervorrat

https://www.tichy-eissalon.at/ Der Wiener Traditions-Eissalon TICHY am Reumannplatz verabschiedet sich Ende September in die Winterpause. Damit ihr trotzdem nicht auf die süßen Klassiker verzichten müsst, verlosen wir viermal einen TICHY Eis-Wintervorrat für zu Hause.

12 4 x 8er Tray Gasteiner Infinity Water

https://www.gasteiner.at/infinity-water Wir verlosen 4x8 Dosen Gasteiner Infinity Water in den Sorten Himbeer-Zitrone, Holunder-Limette, Orange und Zitrone, inkl. je einer Dose mit Signatur von CRO.

13 4 x Minecraft Experience Wien Tickets

https://www.minecraftexperience.com/villager-rescue-vienna/ In die Welt von Minecraft eintauchen: Auch für die Minecraft Experience in Wien vergeben wir viermal Eintritte. Diese startet im Oktober 2026 in der METAstadt.

14 4 x NÖVOG Erlebnisse

https://www.noevog.at/ Vier abwechslungsreiche Ausflugserlebnisse der NÖVOG warten auf euch. Wir verlosen ein Tagesticket für zwei Personen mit der Waldviertelbahn, eine Fahrt für zwei mit dem nostalgischen Reblaus Express, ein Tagesticket für zwei im Alpen Bikepark Schneeberg sowie eine Mountaincartfahrt inklusive Liftfahrt für zwei Personen. Ob gemütlich auf Schienen oder mit jeder Menge Action am Berg – hier ist für jeden etwas dabei.

15 4 x 40 € Einkaufsgutshein Fischapark Wr. Neustadt

https://www.fischapark.at/de/ Shopping-Vergnügen in Wiener Neustadt: Ob Mode, Beauty, Technik oder Kulinarik – mit den Gutscheinen lässt sich im FISCHAPARK nach Lust und Laune shoppen. Wir verlosen vier Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 40 Euro.

16 4 x MAM Easy to Drink Cup

https://www.mambaby.com/at Praktisch für die Kleinsten: Der MAM Easy to Drink Cup unterstützt Kinder beim selbstständigen Trinken und ist ideal für kleine Hände. Wir verlosen vier Stück für kleine Nachwuchs-Trinker.

17 4 x 24er Trays von El Tony Mate

https://www.eltonymate.com/ Neue Energie aus der Schweiz: El Tony Mate kombiniert Yerba Mate mit Zitronensaft, Bio-Rohrzucker und Guaraná. Der Mate-Drink ist ganz neu in Österreich erhältlich. Wir verlosen vier 24er-Trays zum Probieren und Genießen.

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Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

Welcher Preis darf es sein? Einfach beim Gewinnspiel mitmachen, Wunschgewinn auswählen und mit etwas Glück gehört einer der zahlreichen Preise schon bald dir.

Heute.at sagt Danke für 4 Millionen User und wünscht viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 25.9., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.