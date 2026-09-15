Deine Last-Minute Chance auf einen Brunner Wiesn Tisch

Die Brunner Wiesn ist zurück, und "Heute" macht den Auftakt noch süßer. Drei Wochenenden lang wird in Brunn am Gebirge wieder gefeiert, mit Top Live-Acts, bester Wiesn-Stimmung und jeder Menge Bier und Brezel. Und jetzt könnt ihr mit einem Ticket gleich zu zweit dabei sein.
Fülle das Gewinnspiel-Formular aus und du gewinnst mit etwas Glück einen Tisch für 8 Personen am Donnerstag, 17.09 oder Samstag 19.09.
Am Donnerstag warten zur Brunner Wiesn Eröffnung, neben einer tollen Stimmung bei Brettljausn und Bier, die Bands rund um Hans Krankl und Herbert Prohaska und als Main Act, Otto und die Friesnjungs.
Am Samstag kommt Ballermann-Stimmung ins Wiesn Zelt. Die erste Mallorca-Party steht an und wartet mit Top-Acts wie Marlin Brown, Alm Klausi, Markus Becker oder Micha von der Rampe auf.
Das ganze Programm findest du unter brunner-wiesn.at
Die Aktion ist auf 100 Tickets limitiert und gilt nur solange der Vorrat reicht.
Dirndl und Lederhose raus & ab auf die Brunner Wiesn!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 16.9., 15:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.