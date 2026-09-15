i Brunner Wiesn ab 17.09 am Campus 21 in Brunn am Gebirge © Florian Schoeny Gewinnspiel Deine Last-Minute Chance auf einen Brunner Wiesn Tisch Die Wiesn-Stimmung macht sich schon breit, aber du hast noch keinen Tisch. Wir verlosen 2x8er Tische für den 17.09 & 19.09. Von Advertorial Heute 15.09.2026, 14:56 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Brunner Wiesn ist zurück, und "Heute" macht den Auftakt noch süßer. Drei Wochenenden lang wird in Brunn am Gebirge wieder gefeiert, mit Top Live-Acts, bester Wiesn-Stimmung und jeder Menge Bier und Brezel. Und jetzt könnt ihr mit einem Ticket gleich zu zweit dabei sein.

Das gibt's zu gewinnen:

Fülle das Gewinnspiel-Formular aus und du gewinnst mit etwas Glück einen Tisch für 8 Personen am Donnerstag, 17.09 oder Samstag 19.09.

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Am Donnerstag warten zur Brunner Wiesn Eröffnung, neben einer tollen Stimmung bei Brettljausn und Bier, die Bands rund um Hans Krankl und Herbert Prohaska und als Main Act, Otto und die Friesnjungs.

Die Main-Acts auf der Brunner Wiesn am 17.09 Weitblick

Am Samstag kommt Ballermann-Stimmung ins Wiesn Zelt. Die erste Mallorca-Party steht an und wartet mit Top-Acts wie Marlin Brown, Alm Klausi, Markus Becker oder Micha von der Rampe auf.

Die Main Acts auf der Brunner Wiesn am 19.09 Weitblick

Das ganze Programm findest du unter brunner-wiesn.at

Für alle, die nicht warten wollen, gibt es die "Heute" 1+1 Gratis Aktion:

So funktioniert’s: Auf oeticket deinen gewünschten Brunner-Wiesn-Tag auswählen

"Sonderaktion" auswählen

Promotioncode HEUTE1PLUS1 eingeben

1+1 Tickets sichern & gemeinsam Wiesn feiern!

Die Aktion ist auf 100 Tickets limitiert und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Dirndl und Lederhose raus & ab auf die Brunner Wiesn!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 16.9., 15:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.