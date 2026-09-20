i Ist dein Haustier ein Star? Zeig es uns! AHVV | KI unterstützte Bildgenerierung Preise von Fressnapf gewinnen "Heute"-Haustierchallenge: Zeig uns dein Haustier! Dein Haustier ist ein echter Star? Schick uns sein süßestes oder lustigstes Video samt Foto und sichere dir die Chance auf tolle Preise! Von Advertorial Heute 21.09.2026, 01:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ob Hund, Katze, Hamster oder Schildkröte: Unsere Haustiere bringen uns täglich zum Lachen, schmelzen unsere Herzen und sorgen manchmal für ordentlich Chaos. Jetzt bekommen sie endlich die Bühne, die sie verdienen!

Gemeinsam mit dem haustierfreundlichsten Einkaufszentrum Auhof Center sucht "Heute" die süßesten und lustigsten Vierbeiner, gefiederten Freunde und anderen tierischen Mitbewohner Österreichs.

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Dein Liebling hat ein besonderes Talent, schläft in den verrücktesten Positionen oder stellt regelmäßig die Wohnung auf den Kopf? Dann schnapp dir dein Handy und mach bei der großen "Heute" Haustier-Challenge 2026 mit!

So einfach bist du dabei

Schick uns bis einschließlich 30. September 2026 ein Foto und ein Video deines Haustiers über das Teilnahmeformular. Egal, ob zum Schreien komisch oder zum Dahinschmelzen süß, wir wollen deinen tierischen Star sehen!

Wichtig: Du darfst ausschließlich Aufnahmen deines eigenen Haustiers einreichen, an denen du die erforderlichen Rechte besitzt. KI-generierte Videos und fremde Aufnahmen sind ausgeschlossen.

Diese tierischen Gewinne warten auf dich!

Drei Hauptpreise von Fressnapf warten auf die Gewinnerinnen und Gewinner und werden am 10. Oktober im Auhof Center überreicht:

Die Preise: 1. Platz: Ein Wertgutschein über 250 Euro, dazu ein Monatsvorrat an Nass- und Trockenfutter*, eine Auswahl an Leckerlis* und ein kuscheliges Tierkissen.

2. Platz: Ein Wertgutschein über 150 Euro, dazu Nass- und Trockenfutter*, Leckerlis* und Spielzeug für Ihren Liebling

3. Platz: Ein Wertgutschein über 100 Euro, dazu Nassfutter* und Spielzeug

*Futter & Snacks werden individuell auf die Bedürfnisse deines Haustiers abgestimmt.

Welche tierischen Stars gewinnen, entscheidet eine Experten-Jury und wird zwischen 6. und 9. Oktober bekannt gegeben. Die Gewinner & ihre Besitzer dürfen ihre Preise am 10. Oktober im Auhof Center entgegennehmen.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 30. September 2026, 12:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.