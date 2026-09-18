i Star-DJ Mahmut Orhan in Wien o3 Agency Star-DJ kommt nach Wien 5x2 Tickets für Mahmut Orhan in Wien zu gewinnen Der Deep-House-Star spielt am 3. Oktober erstmals in Österreich. "Heute" verlost 5x2 Tickets für das Konzert in der Pyramide Vösendorf. Von Advertorial Heute 18.09.2026, 13:11 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Seine Tracks laufen von Ibiza bis Coachella, jetzt kommt er nach Österreich: Mahmut Orhan spielt am Samstag, den 3. Oktober, sein erstes Konzert hierzulande. Bühne ist die Pyramide in Vösendorf vor den Toren Wiens, eine der spektakulärsten Indoor-Locations des Landes. Einlass ist um 21 Uhr, gefeiert wird bis 4 Uhr früh.

Und du kannst live dabei sein: "Heute" verlost 5x2 Tickets für die Show. Alles, was du dafür tun musst, ist das Formular unten auszufüllen.

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Vom Nachtclub in Istanbul auf die großen Bühnen

Mahmut Orhan wurde 1993 in Bursa geboren und begann mit 15 Jahren, Musik zu machen. 2011 zog er nach Istanbul und legte dort in Nachtclubs auf. Der internationale Durchbruch kam 2015 mit dem Track "Age of Emotions".

Richtig groß wurde er ein Jahr später mit "Feel", gemeinsam mit der türkischen Sängerin Sena Şener. Der Song holte in Deutschland Gold, in Polen Platin und stürmte auf iTunes auf Platz eins. 2018 folgte "6 Days", ein Nummer-eins-Hit in Griechenland, Serbien, Rumänien und Bulgarien. Mittlerweile kommt der Türke auf mehr als eine Milliarde Streams.

Sein Sound: Deep House mit orientalischen Einflüssen. Damit spielte er bereits beim Burning Man, beim Coachella und in Clubs wie dem Hï Ibiza und dem Pacha. 2018 wurde er von der "GQ" zum besten DJ des Jahres gekürt, 2024 erschien sein Debütalbum "Pangea".

Diese Acts sind noch dabei

In der Pyramide steht Mahmut Orhan nicht allein hinter den Decks. Mit dabei sind außerdem Sona, Dominique Folie sowie Luna & Lenthe.

10 Prozent Rabatt für alle "Heute"-Leser

Du willst auf Nummer sicher gehen? Die Show ist bereits zu 80 Prozent ausverkauft, die letzten Tickets gibt es online. Das Standardticket kostet 79,90 Euro. Mit dem Code HEUTE10 sparst 10 Prozent. Der Code wird direkt an der Kassa abgezogen.

Hier geht es zu den Tickets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 22. September 2026, 15:00 Uhr. Die Gewinner*innen werden per E-Mail oder telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.