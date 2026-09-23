i Minecraft ARCADIA LIVE GmbH Ab 09.Oktober in der METAStadt 25x4 Minecraft Experience Tickets gewinnen Ab 9. Oktober verlässt Minecraft erstmals in Österreich den Bildschirm und wird in der METAStadt Wien zu einem Abenteuer zum Angreifen. Von Advertorial Heute 23.09.2026, 10:49 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Es gibt Momente, in denen eine digitale Welt plötzlich real wird. Genau das passiert ab 9. Oktober 2026 in der METAStadt Wien. Minecraft Experience Villager Rescue, bereits gefeiert in den USA, Kanada, Großbritannien, Mexiko, Singapur, Dänemark und Deutschland, feiert hier seine Österreich-Premiere, und macht die Besucherinnen und Besucher selbst zu den Heldinnen und Helden der Geschichte.

Ausgestattet mit dem Orb of Interaction, einem leuchtenden, interaktiven Würfel, der durch das gesamte Erlebnis führt, begeben sich die Teilnehmenden auf eine rund einstündige, actiongeladene Mission. In detailreich gestalteten Welten heißt es minen, sammeln, craften und sich verteidigen, immer im Wettlauf gegen die Zeit, um die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner vor ihrem drohenden Schicksal zu retten. Auf dem Weg dorthin begegnet man bekannten Kreaturen wie Golems, Skeletten, Spinnen und natürlich den legendären Creepern, mal allein, mal im Team.

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Vorkenntnisse braucht es dabei keine. Ob eingefleischter Minecraft Fan oder komplette Neueinsteigerin, das Erlebnis ist für alle gemacht, die einmal spüren wollen, wie sich diese ikonische Welt tatsächlich anfühlt. Wer die Mission erfolgreich abschließt, bekommt außerdem einen Code für ein exklusives digitales Minecraft Cape, einlösbar in der Bedrock und Java Edition des Spiels.

Als Schauplatz dient die METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk, eine ehemalige Fabriksanlage mit aufwendig renovierten Backsteinbauten, die Industriecharme und modernes Design auf einzigartige Weise verbindet, der perfekte Rahmen für ein Abenteuer zwischen digitaler Fantasie und realem Erlebnis.

Minecraft ARCADIA LIVE GmbH

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück seid ihr live dabei, wenn Minecraft in Österreich zum ersten Mal Wirklichkeit wird.

Und aufgepasst: Wer nicht auf sein Glück vertrauen möchte, sichert sich ganz einfach 20% Rabatt auf alle Tickets! Mit dem Code HEUTE20 an jedem Minecraft Experience Mittwoch!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.