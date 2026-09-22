i titel bild ichkoche.at Mit ANKER gewinnen Die Wiener Bohne bringt Glück! Kaffeegenuss und Gewinnchance in einem: Mit etwas Glück warten beim ANKER-Gewinnspiel insgesamt 6.000 Sofortpreise auf euch. Von Lea Simecek 22.09.2026, 08:30 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob zum Frühstück, in der Arbeit oder einfach zwischendurch, für viele gehört eine Tasse Kaffee zum täglichen Ritual. Jetzt gibt es einen zusätzlichen Grund, bei der nächsten Kaffeepause genauer hinzusehen: Mit der „Wiener Bohne“ können Kaffeefans nicht nur ihren Lieblingskaffee genießen, sondern gleichzeitig auch ihr Glück versuchen.

Denn wer weiß – vielleicht steckt unter der Bohne schon der nächste Gewinn!

Wie funktioniert es?

So einfach geht's: Kaffeebohne aufrubbeln, nachsehen und mit etwas Glück gewinnen. Neben den zahlreichen Sofortpreisen warten zwei besondere Hauptgewinne: 2 WellCard Thermen- und Hotelgutscheine im Wert von jeweils 500 Euro. Damit steht einer wohlverdienten Auszeit und einer Portion Erholung nichts mehr im Weg.

Auch für Kaffee-Fans, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten, gibt es etwas Besonderes: Beim ANKER Barista-Workshop können Kaffeefans ihr Wissen erweitern und lernen, wie aus der Bohne die perfekte Tasse Kaffee wird. Damit wird aus der täglichen Kaffeepause vielleicht schon bald ein besonderer Gewinn.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wer sein Glück versuchen möchte, findet alle Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme auf der ANKER-Gewinnspielseite:

www.ankerbrot.at/gewinnspiel_wienerbohne2026

Das Gewinnspiel läuft bis zum 01.10.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.