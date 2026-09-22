i Nachtschicht Revival am 10.10 in der Event Arena Vösendorf © Maximilian Röder | www.maxroeder.com Die Nachtschicht ist zurück 5x2 Tickets für das Nachtschicht Revival zu gewinnen Die Kult-DJs der 2000er legen am 10. Oktober wieder in Vösendorf auf. "Heute" verlost 5x2 Tickets für die große Zeitreise. Von Advertorial Heute 22.09.2026, 08:50 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Kult-Shirt, Kappe, Bauchtasche: Zeit, die alten Schätze aus dem Kasten zu holen! Am Samstag, den 10. Oktober, steigt in der Event Arena Vösendorf das Nachtschicht Revival. Die Veranstalter kehren damit in ihre "Homebase" zurück, wo sie schon länger nicht mehr aufgelegt haben.

Und du kannst dabei sein: "Heute" verlost 5x2 Tickets. Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück feierst du bald wie früher.

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Die DJ-Helden von damals

Beim Nachtschicht Revival stehen die Original-DJs aus den 2000er-Jahren wieder hinter den Plattentellern. Angekündigt sind DJ Selecta, DJ Atomik, DJ Sorbas und MC Lipm. Gespielt werden die großen Hits der 90er und 2000er.

Spätestens beim Original-Nachtschicht-Opener gibt es für viele kein Halten mehr. Die Veranstalter versprechen: Da wird so mancher feuchte Augen bekommen.

Es wird gefeiert wie "damals" © Maximilian Röder || instagram.com/max.roeder.photography

Auf dem Weg zum XXL-Jubiläum

Der Abend in der Event Arena stimmt schon auf ein ganz besonderes Fest ein: Am 21. November feiert das Nachtschicht Revival sein zehnjähriges Jubiläum, und zwar in XXL. Die Jubiläumsausgabe steigt in der Pyramide Vösendorf, mit den Italobrothers live auf der Bühne.

Das kosten die Tickets

Wer nicht auf sein Glück warten will, bekommt Tickets online. Ein Stehplatz-Ticket kostet derzeit 20 Euro. Das ist der Preis der ersten Verkaufsphase, danach steigt er auf 23 Euro.

Mehr Komfort gibt es mit dem VIP-Gold-Ticket um 39 Euro. Damit hast du Zugang zur Galerie im ersten Stock, mit eigenen Bars und Toiletten, bester Sicht auf die Tanzfläche und einer Fastlane beim Einlass.

Kommst du mit einer größeren Runde? Dann gibt es zusätzlich Tischguthaben ab 200 Euro, einlösbar an allen Bars. Hier geht es zu den Tickets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Sonntag, 27.09., 23:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.