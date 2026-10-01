i Bibi Blocksberg stürzt sich in ein turbulentes Zeitreise-Abenteue - seit 24.9. im Kino! ©2026 Wiedemann & Berg Film / Kiddinx Studios / EPO-Film / LEONINE Licensing / Kurt Patzak / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Mit Bibi auf Zeitreise: Buch und Kinotickets gewinnen! Hex-hex! Bibi Blocksberg ist zurück auf der großen Leinwand. "Heute" verlost passend zum neuen Kinoabenteuer 2x2 Kinogutscheine und 2 Bücher zum Film. Von Johanna Gmainer 01.10.2026, 09:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Jetzt wird’s verhext und ziemlich turbulent: Bei den Neustädter Schülern steht das große Praktikum an. Doch ausgerechnet Bibi Blocksberg hat ihre Anmeldung verschlafen. Während ihre Freunde spannende Praktikumsplätze ergattern, bleibt für Bibi nur ein Platz im Museum – für sie zunächst der wohl langweiligste Ort der Welt.

Eine total verhexte Zeitreise

Doch im Museum überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Eine wertvolle Spieluhr verschwindet spurlos und Bibi will den Fall unbedingt aufklären. Gemeinsam mit ihrer Freundin Marita hext sie sich zurück in die Vergangenheit und landet prompt 139 Jahre zurück auf Schloss Klunkerburg. Dort treffen die beiden auf Fritzi, die dringend ihre Hilfe braucht.

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"Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise" läuft seit 24. September 2026 im Kino.

Passend zum neuen Kinoabenteuer verlost "Heute" 2x2 Kinogutscheine sowie 2 Bücher zum Film "Bibi Blocksberg – Die total verhexte Zeitreise".

Das Buch zum Film bringt Bibis neues Zeitreise-Abenteuer nach Hause. Kosmos

Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 5.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.