i "Corpus Delicti" mit Hannah Herzsprung und Damian Hardung ist seit 1. Oktober im Kino zu sehen. © 2026 LEONINE Studios / Stanislav Honzik / Constantin Film Österreich Buch und Kinotickets gewinnen! Juli Zeh Bestseller erobert jetzt die Kinos! "Corpus Delicti" läuft seit 1.10. im Kino. Passend dazu verlosen wir 1x Buch Exemplar von Corpus Delicti aus dem btb Verlag, sowie 1x2 Kinogutscheine. Von Johanna Gmainer 05.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein System, das keinen Zweifel zulässt

In einer nahen Zukunft verspricht die sogenannte "Methode" den Menschen Gesundheit und maximale Sicherheit. Wissenschaftlerin Mia Holl (Hannah Herzsprung) vertraut auf das System bis ihr Bruder Moritz (Damian Hardung) des Mordes beschuldigt wird. Die Beweise gegen ihn scheinen erdrückend, doch Mia ist fest von seiner Unschuld überzeugt.

Auf der Suche nach der Wahrheit beginnt sie, das vermeintlich unfehlbare System infrage zu stellen. Dabei weiß Mia bald nicht mehr, wem sie noch vertrauen kann. Ihr Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit bringt sie schließlich selbst in Gefahr.

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Vom Bestseller auf die große Leinwand

Der Film basiert auf Juli Zehs Roman "Corpus Delicti" aus dem Jahr 2009. Die Dystopie erzählt von einer Gesellschaft, in der Gesundheit und Sicherheit über allem stehen und stellt die Frage, wie viel persönliche Freiheit Menschen dafür aufgeben würden. Der Roman zählt zu den meistgelesenen deutschen Büchern der Gegenwart.

Regie und Drehbuch des Films stammen von Lena Stahl. Neben Hannah Herzsprung und Damian Hardung sind unter anderem Alexander Fehling, Haley Louise Jones und Christian Friedel zu sehen.

"Corpus Delicti" läuft seit 1.10.2026 im Kino!

Jetzt Buch und Kinotickets gewinnen!

Der Bestseller "Corpus Delicti" von Juli Zeh aus dem btb Verlag bildet die Vorlage für den gleichnamigen Kinofilm - wir verlosen ein Exemplar. btb, KI-Hintergrund

"Heute" verlost passend zum Filmstart 1x das Buch "Corpus Delicti" von Juli Zeh aus dem btb Verlag sowie 1 x 2 Kinotickets für den Film. Formular ausfüllen und schon bist du im Lostopf!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 12.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.