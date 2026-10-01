Das süßeste Haustier-Foto: Voten und 150 € gewinnen

Die Einreichphase zur "Heute"-Haustierchallenge in Zusammenarbeit mit dem Auhof Center ist vorbei. Während sich die Jury über die süßesten und lustigsten unter den eingereichten Videos berät, suchen wir gemeinsam mit dir das süßeste Haustierfoto.
Vote und einen von drei 150 € Auhof Center Gutscheinen gewinnen
Jetzt abstimmenTier-Voting
Welches Tier ist am süßesten?
Es treten immer zwei Haustiere gegeneinander an. Stimme für deinen Favoriten! Unter allen eingeloggten Votes verlosen wir 3 x 150 € Gutscheine für das Auhof Center.
Stundenlimit erreicht
Du kannst 5 Mal pro Stunde anonym abstimmen. Wenn du häufiger voten möchtest, logge dich bitte hier ein!
Das Tier-Duell wird geladen …
So funktioniert das Spiel
Bei jedem Duell siehst du zwei Tiere. Tippe auf das, das dir besser gefällt. Ohne Anmeldung kannst du bis zu 5-mal pro Stunde abstimmen – mit Login unbegrenzt weiter. Danach kommt gleich das nächste Paar.
Die Rangliste
Jedes abgeschlossene Duell zählt: Ein Tier gewinnt, das andere verliert. Die Rangliste sortiert nach Siegquote, also gewonnenen Duellen geteilt durch alle Duelle. Bei gleicher Quote liegt das Tier mit mehr Duellen vorn.
Damit das Ergebnis fair bleibt, erscheinen Tiere erst, wenn sie mehr als 10 Duelle hinter sich haben.