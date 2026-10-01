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Stimme jetzt für das süßeste der eingesendeten Tierfotos
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"Heute"-Haustierchallenge

Das süßeste Haustier-Foto: Voten und 150 € gewinnen

"Heute" sucht nicht nur die lustigsten Haustiervideos, sondern vergibt für die besten Fotos auch User-Voting-Preise: Jetzt mitstimmen und gewinnen.
Irma Basagic
Von Irma Basagic
01.10.2026, 04:00
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Die Einreichphase zur "Heute"-Haustierchallenge in Zusammenarbeit mit dem Auhof Center ist vorbei. Während sich die Jury über die süßesten und lustigsten unter den eingereichten Videos berät, suchen wir gemeinsam mit dir das süßeste Haustierfoto.

Vote und einen von drei 150 € Auhof Center Gutscheinen gewinnen

Jetzt abstimmenTier-Voting

Welches Tier ist am süßesten?

Es treten immer zwei Haustiere gegeneinander an. Stimme für deinen Favoriten! Unter allen eingeloggten Votes verlosen wir 3 x 150 € Gutscheine für das Auhof Center.

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