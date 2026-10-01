Das süßeste Haustier-Foto: Voten und 150 € gewinnen

So funktioniert das Spiel

Bei jedem Duell siehst du zwei Tiere. Tippe auf das, das dir besser gefällt. Ohne Anmeldung kannst du bis zu 5-mal pro Stunde abstimmen – mit Login unbegrenzt weiter. Danach kommt gleich das nächste Paar.

Die Rangliste

Jedes abgeschlossene Duell zählt: Ein Tier gewinnt, das andere verliert. Die Rangliste sortiert nach Siegquote, also gewonnenen Duellen geteilt durch alle Duelle. Bei gleicher Quote liegt das Tier mit mehr Duellen vorn.

Damit das Ergebnis fair bleibt, erscheinen Tiere erst, wenn sie mehr als 10 Duelle hinter sich haben.