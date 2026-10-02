i Die Wiener Austria jubelte beim letzten Heimspiel gegen Austria Lustenau. GEPA pictures Fußball-Gewinnspiel Austria gegen Sturm: Sei beim Heimspiel live dabei! "Heute" bringt dich zum Bundesliga-Kracher in die Generali-Arena. Gewinne jetzt 2x2 Tickets für Austria Wien gegen Sturm Graz am 10.10. um 19:30 Uhr. Von Johanna Gmainer 02.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Am Samstag, 10. Oktober 2026, wartet auf die Fans der Wiener Austria das nächste Heimspiel: Um 19.30 Uhr empfängt die Wiener Austria den SK Sturm Graz in der Generali-Arena.

Flutlicht-Duell in Favoriten

Die Austria geht mit Rückenwind ins Duell. Gegen Austria Lustenau drehten die Veilchen einen Rückstand spät noch in einen 2:1-Heimsieg. Auch beim anschließenden 2:2 gegen den GAK bewiesen die Wiener Moral und holten zweimal einen Rückstand auf.

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In der achten Runde der Bundesliga treffen die Veilchen vor heimischer Kulisse auf die Grazer. Unter Flutlicht dürfen sich die Fans auf ein Duell zweier Traditionsklubs freuen.

FK Austria Wien – SK Sturm Graz Samstag, 10. Oktober 2026

Anpfiff: 19.30 Uhr

Generali-Arena, Wien Tickets unter: https://tickets.fk-austria.at/shop/3

Wer das Duell live in der Generali-Arena erleben möchte, hat jetzt die Chance dazu: "Heute" verlost 2x2 Tickets für Austria Wien gegen Sturm Graz.

Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück beim Bundesliga-Duell der Wiener Austria gegen die Grazer live dabei sein.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 7.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.