Austria gegen Sturm: Sei beim Heimspiel live dabei!

Am Samstag, 10. Oktober 2026, wartet auf die Fans der Wiener Austria das nächste Heimspiel: Um 19.30 Uhr empfängt die Wiener Austria den SK Sturm Graz in der Generali-Arena.
Die Austria geht mit Rückenwind ins Duell. Gegen Austria Lustenau drehten die Veilchen einen Rückstand spät noch in einen 2:1-Heimsieg. Auch beim anschließenden 2:2 gegen den GAK bewiesen die Wiener Moral und holten zweimal einen Rückstand auf.
In der achten Runde der Bundesliga treffen die Veilchen vor heimischer Kulisse auf die Grazer. Unter Flutlicht dürfen sich die Fans auf ein Duell zweier Traditionsklubs freuen.
Samstag, 10. Oktober 2026
Anpfiff: 19.30 Uhr
Generali-Arena, Wien
Tickets unter: https://tickets.fk-austria.at/shop/3
Wer das Duell live in der Generali-Arena erleben möchte, hat jetzt die Chance dazu: "Heute" verlost 2x2 Tickets für Austria Wien gegen Sturm Graz.
Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück beim Bundesliga-Duell der Wiener Austria gegen die Grazer live dabei sein.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 7.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.