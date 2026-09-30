i Zum 25. Tag des Kaffees warten zahlreiche genussvolle Preise auf die "Heute"-Leser. Österreichische Kaffee- und Teeverband, KI-generiert Gewinnspiel 25. Tag des Kaffees: Jetzt tolle Preise gewinnen! Am 1. Oktober feiert ganz Österreich den Tag des Kaffees. Kaffeemaschinen, Jahresvorräte und zahlreiche Kaffee-Pakete warten jetzt auf dich! Von Johanna Gmainer 30.09.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Diese Gewinne sind jetzt dein Kaffee!

Für viele Österreicher gehört er zum Start in den Tag einfach dazu: der Kaffee. Ob klassischer Espresso, cremiger Cappuccino oder eisgekühlt: Am 1. Oktober steht das Lieblingsgetränk wieder ganz besonders im Mittelpunkt, denn Österreich feiert den 25. Tag des Kaffees. Alle Informationen und Veranstaltungen zum Ehrentag des Lieblingsgetränks der Österreicher findest du auf www.kaffeeverband.at.

Zu diesem besonderen Jubiläum verlosen der Österreichische Kaffee- und Teeverband und "Heute" jede Menge Preise für Kaffeefans. Von Kaffeemaschinen über Jahresvorräte bis hin zu Adventkalendern und Genusspaketen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

DIESE PREISE KANNST DU GEWINNEN:

i ?

– 1x Nespresso VERTUO Pop Liquorice Black Maschine mit Master Origins Package:

Kaffeegenuss aus aller Welt: Das Paket besteht aus einer VERTUO Pop in Liquorice Black und sechs verschiedenen Master Origins Kaffees mit insgesamt 60 Kapseln. Mit dabei sind Peru Organic, Ethiopia, Costa Rica, Colombia, Mexico und El Salvador. Jede Sorte steht dabei für die charakteristische Qualität ihrer Herkunftsregion. www.nespresso.com/at/de/order/machines/vertuo

– 4x Jacobs Kaffeekapsel-Adventkalender:

Kaffee statt Schokolade: Hinter den 24 Türchen verstecken sich sorgfältig ausgewählte Jacobs Kaffeekapseln in zehn verschiedenen Sorten - Nespresso kompatibel. Von intensiv und kräftig bis sanft und mild ist für Abwechslung in der Vorweihnachtszeit gesorgt.

– 1x Jacobs Caffè Crema Jahresvorrat:

Ein ganzes Jahr lang Kaffeegenuss! Zu gewinnen gibt es insgesamt 12 kg Jacobs Caffè Crema Classico Bohnen. Sorgfältig ausgewählte Bohnen werden traditionell im Trommelröster medium geröstet und zu einem ausgewogenen Kaffee mit unverwechselbarem Aroma komponiert. www.jacobskaffee.at

– 2x Jacobs Icepresso Pakete:

Eiskalter Kaffeegenuss für unterwegs: Jedes Paket enthält 12 Jacobs Icepresso Dark und 12 Jacobs Icepresso Latte. Der trinkfertige Kaffee aus der Dose ist der ideale Begleiter für alle, die ihren Coffee-Kick gerne kalt genießen.

– 1x Jacobs Espresso-Concentrate Startbox:

Damit wird Kaffeegenuss besonders flexibel: Das flüssige Kaffeekonzentrat lässt sich blitzschnell mit Milch, Milchalternativen, Fruchtsäften oder Tonic mischen. Ob cremiger Latte oder ausgefallene Iced-Coffee-Kreation: Die Startbox bietet alles für den Einstieg.

– 5x Segafredo Kapsel-Adventkalender:

24 Türchen, 24 Kaffeemomente: Mit dem Segafredo Kapsel-Adventkalender wird das Warten auf Weihnachten zum täglichen Kaffeegenuss. Hinter jedem Türchen warten Nespresso-kompatible Aluminiumkapseln mit verschiedenen Segafredo-Sorten – darunter auch neue und limitierte Kaffees zum Entdecken und Probieren. https://www.segafredo.at/

– 1x Tchibo Esperto mini Vollautomat inklusive 2 kg Kaffee:

Klein, aber oho: Der nur 16 Zentimeter breite Esperto mini findet auch in kleinen Küchen Platz. Der Kaffeevollautomat verfügt unter anderem über ein Edelstahlkegelmahlwerk, eine entnehmbare Brühgruppe und ein automatisches Entkalkungsprogramm. Dazu gibt es 2 kg Tchibo Barista Origins Colombia mit Noten von roten Beeren und samtiger Crema. www.tchibo.at

– 3x Tassimo Kaffeemaschinen-Pakete:

Die TASSIMO Finesse Friendly Kaffeekapselmaschine ermöglicht es mit der IntensityBoost-Funktion, die Kaffeeintensität dem persönlichen Geschmack anzupassen. Dazu gibt es verschiedene Sorten wie Caffè Crema Classico, Cappuccino und Cinnamon Roll Latte. www.tassimo.com/at

– 1x Lavazza Cappuccino Amore Set inkl. 1 kg Caffè Crema Infinito:

Jede Tasse ist ein kleiner Ausdruck von Liebe. Das Cappuccino Amore Set enthält auch 1 kg Lavazza Caffè Crema Infinito. Der Kaffee punktet mit intensivem Geschmack und feinen Noten von Kakao und Gewürzen – perfekt für gemeinsame Kaffeemomente. www.lavazza.at

– 1x Costa Coffee Genusspaket:

Das Paket enthält 1 kg Costa Coffee Medium Roast, 1 kg Dark Roast sowie Costa Coffee Goodies. Für Costa Coffee werden laut Hersteller nur die besten fünf Prozent der weltweit produzierten Kaffeebohnen ausgewählt und langsam geröstet. https://www.costa-coffee.at

- 1x Caffè Vergnano Paket:

Italienischer Kaffeegenuss mit Tradition: Caffè Vergnano steht seit über 140 Jahren für hochwertige Röstkunst. Zu gewinnen gibt es je 1 kg Riserva Torino Nobile RFA, Cremoso und 100% Arabica sowie passende Caffè Vergnano Goodies. Die drei Sorten bieten unterschiedliche Geschmacksprofile – von intensiv und vollmundig bis mild und elegant. https://www.caffevergnano.de/

– 1x Julius Meinl Mokka-Paket:

Ein echter Wiener Kaffeemoment für zu Hause: Zu gewinnen gibt es eine Mokkakanne inklusive sechs Packungen Julius Meinl Premium Mokka. Der fein gemahlene Kaffee ist perfekt auf die Zubereitung in der Mokkakanne abgestimmt. https://juliusmeinl.com/at/fuer-zu-hause/

– 2x J. Hornig Jahresvorräte:

Jeweils satte 12 kg J. Hornig Spezial warten auf zwei Kaffeefans. Der Klassiker kombiniert ausgewählte Arabica- und Robustabohnen aus Südamerika, Mittelamerika und Asien und überzeugt mit mild-würzigem Aroma sowie schokoladig-nussigem Geschmack. Dank seines geringen Säuregehalts eignet er sich unter anderem für Filterkaffee, French Press, Vollautomat oder Espressokanne. https://www.jhornig.com/products/spezial

Jetzt mitmachen und Kaffee-Vorrat sichern!

Ob neue Kaffeemaschine, 12-Kilo-Jahresvorrat oder Adventkalender für die Vorweihnachtszeit: Beim großen "Heute"-Gewinnspiel zum 25. Tag des Kaffees kommen Kaffeefans voll auf ihre Kosten. Einfach unten mitmachen und mit etwas Glück schon bald einen der zahlreichen Preise genießen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 15.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.