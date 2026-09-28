Deine Chance auf einen Brunner Wiesn Tisch am 01.10

Die Brunner Wiesn geht in die Zielgerade, und "Heute" macht das Finale noch süßer. Bis 3. Oktober wird in Brunn am Gebirge gefeiert, mit Top Live-Acts, bester Wiesn-Stimmung und jeder Menge Bier und Brezel. Und du kannst mit deiner ganzen Runde dabei sein.
Fülle das Gewinnspiel-Formular aus und du gewinnst mit etwas Glück einen Tisch für 8 Personen am Donnerstag, 01.10.
An diesem Abend steigt die "Millennium Beats Wiesn", und die holt die größten Dance-Hits der 90er und 2000er ins Festzelt. Auf der Bühne stehen Groove Coverage, Marvin and Andrea Prezioso, Lasgo, Brooklyn Bounce und Jan Wayne feat. Charlene. Dazu warten köstliche Wiesn-Spezialitäten auf dich und deine Freunde.
Das ganze Programm findest du unter brunner-wiesn.at
Dirndl und Lederhose raus & ab auf die Brunner Wiesn!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 30.09., 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.