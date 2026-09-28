i Brunner Wiesn ab 17.09 am Campus 21 in Brunn am Gebirge © Florian Schoeny Gewinnspiel Deine Chance auf einen Brunner Wiesn Tisch am 01.10 Die Brunner Wiesn geht in die letzte Runde, aber du hast noch keinen Tisch? Wir verlosen einen 8er-Tisch für den 01.10. Von Advertorial Heute 28.09.2026, 11:53 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Brunner Wiesn geht in die Zielgerade, und "Heute" macht das Finale noch süßer. Bis 3. Oktober wird in Brunn am Gebirge gefeiert, mit Top Live-Acts, bester Wiesn-Stimmung und jeder Menge Bier und Brezel. Und du kannst mit deiner ganzen Runde dabei sein.

Das gibt's zu gewinnen:

Fülle das Gewinnspiel-Formular aus und du gewinnst mit etwas Glück einen Tisch für 8 Personen am Donnerstag, 01.10.

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An diesem Abend steigt die "Millennium Beats Wiesn", und die holt die größten Dance-Hits der 90er und 2000er ins Festzelt. Auf der Bühne stehen Groove Coverage, Marvin and Andrea Prezioso, Lasgo, Brooklyn Bounce und Jan Wayne feat. Charlene. Dazu warten köstliche Wiesn-Spezialitäten auf dich und deine Freunde.

Am 01.10. mischt sich Wiesn-Stimmung mit elektronischen Beats Weitblick

Das ganze Programm findest du unter brunner-wiesn.at

Dirndl und Lederhose raus & ab auf die Brunner Wiesn!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 30.09., 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.